Шаблий объяснил отказ в визе нежеланием испанцев слушать гимн РФ

Российский боец ММА Александр Шаблий в интервью Камилу Гаджиеву высказался об отмене своего поединка против испанца Акойдана Дуке.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Bellator.com

32-летний россиянин должен был выступить на турнире Professional Fighters League (PFL) в Мадриде, который прошел 20 марта в Мадриде. За неделю до турнира стало известно, что поединок Шаблия и Дуке не состоится из-за отказа россиянину в получении визы.

«Я уверен, что мы не получили визы по политическим обстоятельствам. Сейчас много примеров, когда люди подают заявку на визу как туристы и получают визы. Это чисто политическая ситуация, когда местные власти не хотят, чтобы играл русский гимн, чтобы мы выходили с русским флагом. Просто не хотят нас видеть», — сказал Шаблий.

Шаблий провел 28 поединков в профессиональном ММА, в которых одержал 24 победы (12 — нокаутом) при четырех поражениях. Свой последний бой он провел в сентябре 2024 года на турнире Bellator в Сан-Диего (США), уступив единогласным решением судей соотечественнику Усману Нурмагомедову. В этом поединке разыгрывался титул чемпиона организации в легком весе.

PFL считается вторым по силе промоушеном в ММА после Ultimate Fighting Championship (UFC). В ноябре 2023 году организация выкупила Bellator, объединив в себе ростеры обоих промоушенов.