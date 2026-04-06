Шаблий объяснил отказ в визе нежеланием испанцев слушать гимн РФ

32-летний россиянин должен был выступить на турнире Professional Fighters League (PFL) в Мадриде, который прошел 20 марта в Мадриде. За неделю до турнира стало известно, что поединок Шаблия и Дуке не состоится из-за отказа россиянину в получении визы.
«Я уверен, что мы не получили визы по политическим обстоятельствам. Сейчас много примеров, когда люди подают заявку на визу как туристы и получают визы. Это чисто политическая ситуация, когда местные власти не хотят, чтобы играл русский гимн, чтобы мы выходили с русским флагом. Просто не хотят нас видеть», — сказал Шаблий.
Шаблий провел 28 поединков в профессиональном ММА, в которых одержал 24 победы (12 — нокаутом) при четырех поражениях. Свой последний бой он провел в сентябре 2024 года на турнире Bellator в Сан-Диего (США), уступив единогласным решением судей соотечественнику Усману Нурмагомедову. В этом поединке разыгрывался титул чемпиона организации в легком весе.
PFL считается вторым по силе промоушеном в ММА после Ultimate Fighting Championship (UFC). В ноябре 2023 году организация выкупила Bellator, объединив в себе ростеры обоих промоушенов.