Боец UFC Царукян раскрыл размер ежемесячных трат

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян заявил, что только на часы каждый месяц тратит около $250 тысяч.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Jeff Bottari/Zuffa LLC

— Какие у тебя расходы в месяц? Потому что я вижу, как ты передвигаешься и на чем… Часть же для контента?


— Да, для контента в том числе, но…

— Сколько тратишь, считая шоппинг и все такое?


— Не знаю, но, вероятно, около $500−700 тысяч (около 40 — 55 миллионов рублей). Каждый месяц покупаю часы после соревнований по борьбе или грэпплингу. Но одни часы стоят, если уж на то пошло, около $250 тысяч (около 20 миллионов рублей), — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале FULL SEND PODCAST.

29-летний Царукян в январе 2025 года должен был провести титульный бой UFC в легком весе против россиянина Ислама Махачева, но снялся с поединка из-за травмы спины. После этого Махачев перешел в другую весовую категорию и стал чемпионом в полусреднем весе.

Позднее действующий чемпион промоушена в легком весе испано-грузинский боец Илия Топурия освободил титул из-за проблем в личной жизни. Царукян не получил бой за звание временного чемпиона UFC в легком дивизионе — 25 января за пояс подрались американец Джастин Гейджи и британец Пэдди Пимблетт. Гейджи одержал победу над Пимблеттом.

В активе Армана Царукяна в ММА 23 победы при трех поражениях.