Глава UFC продолжает недолюбливать Царукяна: Для этого много причин

Глава UFC Дана Уайт высказался о своём отношении к топовому бойцу легкого веса Арману Царукяну.
«Честно говоря, я сейчас не в восторге от Армана. И причин для этого много. Дело не только в том, что видно публично», — заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 327.
Ранее сам Царукян сообщил, что будет неофициальным запасным на титульный бой на летнем турнире в Белом доме, готовясь подстраховать встречу между Илией Топурией и Джастином Гейджи.
Царукян — один из ведущих представителей категории до 70 кг, но уже длительное время не получает шанса сразиться за чемпионский титул и нередко выступает вне UFC в соревнованиях по вольной борьбе и грепплингу.
С 2019 года выступает в организации UFC, где занимает вторую строчку рейтинга её лёгкого весового дивизиона и 15-ю строчку её рейтинга P4P.