Трамп отдаст большую часть билетов на турнир UFC в Белом доме военнослужащим

Президент США и президент UFC назвали приглашенных на турнир в Белом доме.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Президент UFC Дэйна Уайт совместно с бывшим президентом США Дональдом Трампом объявили в эфире Fox News о приглашённых на турнир возле Белого дома.

Ожидается, что большую часть билетов Трамп намерен отдать военнослужащим, подчеркивая свою поддержку армии и военных структур страны. Отмечается, что для проведения мероприятия возле Белого дома построят временную арену вместимостью около 4300 зрителей.

Глава UFC добавил, что организаторы бесплатно раздадут 85 тысяч билетов фанатам, которые смогут наблюдать бои с близлежащего парка, где установят большие экраны и сцены.

Турнир UFC White House назначен на 14 июня 2026 года. В этот день свое 80-летие отметит Дональд Трамп и состоится празднование Дня флага США. Ожидается, что октагон установят прямо на лужайке перед Белым домом.