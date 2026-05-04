«Прет как танк!» Саламов — о спарринге с легендой UFC

Бывший чемпион организаций Hardcore и «Наше дело» Алан Саламов поделился впечатлениями от тренировок с легендой UFC Даниэлем Кормье.
Саламов (2−0 в ММА) недавно присоединился к команде экс-чемпиона тяжёлого веса UFC.
— Я не тренировался в зале AKA, у Кормье свой зал в 25 минутах от Сан-Хосе. Даниэль возил меня в AKA на спарринги, там много сильных бойцов. Для нас в AKA свободный вход, но этот зал мы не представляем, — рассказал Саламов.
— Как прошёл спарринг с Кормье? Видео с ним было в соцсетях.
— Это была первая тренировка. Я провёл четыре тяжёлых раунда, а он так загорелся! Давно не надевал перчатки, но взял капу и решил проверить меня лично. В пятом раунде вышел ко мне, когда я уже устал.
— Какие ощущения?
— Он в отличной форме. В 48 лет сильно давит, прямо идёт вперёд и загоняет тебя. Он заставляет нас работать первым номером, а сам как танк — закрывается и давит. В итоге устал больше я, чем он. Уверен, что если бы он вернулся в UFC, смог бы победить многих тяжеловесов. Сейчас он ещё больше тренируется и немного подсбросил вес, — добавил Саламов Sport24.
31 мая Саламов возглавит турнир Fury FC в Хьюстоне, где встретится с американцем Труконом Карсоном.