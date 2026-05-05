Шара Буллет в июне сразится с бразильцем Перейрой

Сообщается, что Шарабутдин Магомедов на турнире UFC, который пройдет 27 июня в столице Азербайджана Баку, ожидает бой с бразильцем Мишелем Перейрой. Поединок в средней весовой категории станет соглавным событием турнира UFC Fight Night, который пройдет 27 июня. В главном бою встретятся легковесы азербайджанец Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес.
На счету Шары Буллета 17 боев по правилам ММА, в которых он смог одержать 16 побед, 12 из которых были добыты нокаутом. Единственное поражение он потерпел в феврале прошлого года, уступив Майклу Пэйджу.
На счету Перейры, которому 32 года, 48 боев по правилам ММА, в которых он смог одержать 32 победы, 20 из которых были добыты досрочно.