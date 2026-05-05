Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шара Буллет в июне сразится с бразильцем Перейрой

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, проведет поединок против бразильца Мичела Перейры на турнире UFC Fight Night в Баку.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Chris Unger/Zuffa LLC

Сообщается, что Шарабутдин Магомедов на турнире UFC, который пройдет 27 июня в столице Азербайджана Баку, ожидает бой с бразильцем Мишелем Перейрой. Поединок в средней весовой категории станет соглавным событием турнира UFC Fight Night, который пройдет 27 июня. В главном бою встретятся легковесы азербайджанец Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес.

На счету Шары Буллета 17 боев по правилам ММА, в которых он смог одержать 16 побед, 12 из которых были добыты нокаутом. Единственное поражение он потерпел в феврале прошлого года, уступив Майклу Пэйджу.

На счету Перейры, которому 32 года, 48 боев по правилам ММА, в которых он смог одержать 32 победы, 20 из которых были добыты досрочно.