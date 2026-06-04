Усман Нурмагомедов высказался о чемпионе UFC

«Я даже не знаю, когда пройдет турнир UFC в Белом доме. Честно! Когда дрались Хабиб и Конор — об этом говорили все. Сейчас никто не обсуждает кард с Топурией в главном событии. Видимо, этот карлик не так уж популярен, как он считает. Мне кажется, что для боя с Топурией не нужно обладать выдающимися навыками», — сказал Нурмагомедов.