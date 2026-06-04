Усман Нурмагомедов высказался о чемпионе UFC

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов выразил мнение, что обладатель титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия переоценивает собственную значимость. Журналист Майк Бон передает его слова.
«Я даже не знаю, когда пройдет турнир UFC в Белом доме. Честно! Когда дрались Хабиб и Конор — об этом говорили все. Сейчас никто не обсуждает кард с Топурией в главном событии. Видимо, этот карлик не так уж популярен, как он считает. Мне кажется, что для боя с Топурией не нужно обладать выдающимися навыками», — сказал Нурмагомедов.
Топурия стал первым чемпионом UFC из Грузии, завоевав пояс в феврале 2024 года. Он провел семь боев в UFC и выиграл все из них.
На турнире в Белом доме Топурия встретится с американцем Джастином Гэтжи, и их бой станет главным событием кард. 6 октября 2025 года президент США Дональд Трамп объявил, что турнир UFC пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года, в день своего 80-летия.