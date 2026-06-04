Усман Нурмагомедов не верит, что Макгрегор выйдет на бой с Холлоуэем на UFC 329

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов выразил сомнение в том, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выйдет на бой с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329.
Поединок Макгрегора с Холлоуэем назначен на 11 июля в Лас-Вегасе. Усман Нурмагомедов отметил, что не уверен в появлении ирландца в октагоне. В случае выхода на бой, по его мнению, Макгрегор уступит Холлоуэю.
«Прежде всего я не верю, что он выйдет. А если выйдет, то я не думаю, что он победит Холлоуэя. Пять лет вне спорта — это слишком много, очень большой перерыв», — сказал Нурмагомедов в интервью Home of Fight.
При этом Усман добавил, что победа Макгрегора могла бы принести пользу ММА: «Если он победит Холлоуэя, это будет хорошо для ММА. Он начнет говорить, и больше болельщиков вернутся».