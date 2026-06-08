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Активисты добиваются отмены турнира UFC в Белом доме

Правозащитная организация Public Integrity Project подала федеральный иск с требованием отменить проведение турнира UFC на территории Белого дома, сообщает телеканал CBS со ссылкой на судебные документы.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Турнир под названием UFC White House запланирован на 14 июня 2026 года. Дата выбрана не случайно: в этот день Дональд Трамп отметит свое 80‑летие, а также будет отмечаться День флага США. Мероприятие приурочено к 250‑летию Соединенных Штатов, официальный юбилей которого придется на 4 июля.

По плану организаторов, октагон установят прямо на лужайке перед Белым домом. Для проведения мероприятия возведут временную арену вместимостью около 4 300 зрителей. Глава UFC Дана Уайт заявил, что организаторы бесплатно раздадут 85 тысяч билетов фанатам — те смогут наблюдать за боями из близлежащего парка, где установят большие экраны.

В иске Public Integrity Project утверждается, что мероприятие не соответствует заявленному статусу празднования 250‑й годовщины независимости Америки. В документе прямо говорится:

«Мероприятие не является “празднованием 250‑й годовщины независимости Америки”… Скорее, UFC Freedom 250 проводится ради финансовой выгоды UFC, Paramount и их рекламодателей».

Кроме того, истцы указывают на нарушения федерального законодательства: проведение коммерческого турнира на территории национальных парков запрещено. Также отмечается, что строительство спортивной арены и массивной арки на Южной лужайке не получило одобрения Конгресса и не прошло обязательную экспертизу.


В главном событии вечера действующий чемпион UFC в легком весе, непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, проведет первую защиту титула в поединке против американца Джастина Гэтжи.