Активисты добиваются отмены турнира UFC в Белом доме

Турнир под названием UFC White House запланирован на 14 июня 2026 года. Дата выбрана не случайно: в этот день Дональд Трамп отметит свое 80‑летие, а также будет отмечаться День флага США. Мероприятие приурочено к 250‑летию Соединенных Штатов, официальный юбилей которого придется на 4 июля.