Уайт допустил, что Топурия может стать величайшим бойцом в истории

Президент UFC Дана Уайт заявил, что Илия Топурия способен войти в число величайших бойцов в истории смешанных единоборств. Об этом он рассказал в интервью, которое цитирует Sports.ru.
По словам Уайта, изначально Топурия был известен прежде всего как специалист по сабмишенам, однако затем начал побеждать элитных соперников нокаутами, чем удивил многих экспертов и болельщиков.
«Самое удивительное, что Топурия пришел сюда как спец по сабмишенам. А потом он просто вышел в октагон против монстров и нокаутировал их, чем поразил всех. Но мы и не подозревали, что это было лишь начало», — сказал Уайт.
«Топурия еще молод. У него впереди еще много всего. Если этот парень будет и дальше развиваться в том же духе, то можно будет говорить о нем как о величайшем бойце всех времен», — добавил глава UFC.
Следующий поединок Топурия проведет против Джастина Гейджи. Бой станет главным событием турнира UFC Freedom.