Гейджи: Не мог потерпеть поражение в этот день

Он так жестко достал меня по печени, но здесь, видимо, дело в немецком сердце моего отца, которое не позволило мне сдаться. Я смотрел UFC с первого дня, я такой фанат этой организации. Счастлив, что стал чемпионом. Решил для себя, что не проиграю сегодня ни при каких обстоятельствах. Я просто не мог потерпеть поражение в этот день, на таком турнире, — сказал Гейджи в интервью в октагоне.