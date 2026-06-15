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Гейджи: Не мог потерпеть поражение в этот день

Американец Джастин Гейджи одержал победу над чемпионом UFC в легком весе Илией Топурией в главном бою турнира UFC Freedom 250.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Турнир прошел на Южной лужайке Белого дома и был приурочен к двум событиям — 80-летию президента США Дональда Трампа и приближающемуся 250-летию независимости страны, которое отметят 4 июля.

37-летний Гейджи победил 29-летнего Топурию техническим нокаутом из-за остановки поединка после четвертого раунда в связи с решением врача.

— Ты шел к этому моменту, ты ждал его всю свою карьеру, и ты был просто феноменальным андердогом. Ты победил — что чувствуешь?

— Я благодарю бога. Я так много молился, чтобы получить эту возможность. Вау.

— Ты один из самых долго выступающих на высоком уровне и легендарных бойцов. Тебя просто уничтожали во втором раунде, но ты вернулся в третьем.

— Он просто невероятен, уже в первом раунде я понял, что мне придется тяжело. Но в третьем раунде уже почувствовал, что могу выиграть этот бой. Особенно в четвертом и пятом. Я был готов доминировать.

Он так жестко достал меня по печени, но здесь, видимо, дело в немецком сердце моего отца, которое не позволило мне сдаться. Я смотрел UFC с первого дня, я такой фанат этой организации. Счастлив, что стал чемпионом. Решил для себя, что не проиграю сегодня ни при каких обстоятельствах. Я просто не мог потерпеть поражение в этот день, на таком турнире, — сказал Гейджи в интервью в октагоне.

Джастин Гейджи впервые стал чемпионом UFC, завоевав полноценный титул с третьей попытки.


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