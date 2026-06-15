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Впервые в истории UFC все бои на турнире завершились нокаутами

Турнир UFC Freedom 250 прошел на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Турнир UFC Freedom 250 был приурочен к двум событиям — 80-летию президента США Дональда Трампа и приближающемуся 250-летию независимости страны, которое отметят 4 июля.

Как сообщает Yahoo Sports, впервые в истории турнира все бои завершились нокаутом или техническим нокаутом.

В главном бою вечера американец Джастин Гейджи одержал победу над чемпионом UFC в легком весе испанским бойцом грузинского происхождения Илией Топурией техническим нокаутом после четвертого раунда. Также победы техническим нокаутом одержали француз Сирил Ган, американец Джош Хокит, бразилец Маурисио Руффи и американец Бо Никал.

Американец Шон О'Мэлли и бразилец Диего Лопес выиграли нокаутом.

Таким образом все семь боев завершились до того, как дело дошло до судейского решения.

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