Впервые в истории UFC все бои на турнире завершились нокаутами

Турнир UFC Freedom 250 был приурочен к двум событиям — 80-летию президента США Дональда Трампа и приближающемуся 250-летию независимости страны, которое отметят 4 июля.
Как сообщает Yahoo Sports, впервые в истории турнира все бои завершились нокаутом или техническим нокаутом.
В главном бою вечера американец Джастин Гейджи одержал победу над чемпионом UFC в легком весе испанским бойцом грузинского происхождения Илией Топурией техническим нокаутом после четвертого раунда. Также победы техническим нокаутом одержали француз Сирил Ган, американец Джош Хокит, бразилец Маурисио Руффи и американец Бо Никал.
Американец Шон О'Мэлли и бразилец Диего Лопес выиграли нокаутом.
Таким образом все семь боев завершились до того, как дело дошло до судейского решения.