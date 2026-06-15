Стало известно состояние Топурии после поражения от Гейджи

«Илия в больнице, его сильно потрепало. Я не врач, но его глаз выглядит так, как будто у него перелом глазницы. Это не факт, я предполагаю. Мой план — дать ему отдохнуть дома, восстановиться, сделать паузу. Сегодня у него был тяжелый вечер. Сейчас я просто хочу убедиться, что он поправится. Даже не думаю о его следующем бое, пусть идет домой, отдыхает и лечится», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.