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Стало известно состояние Топурии после поражения от Гейджи

Глава UFC Дана Уайт рассказал подробности о состоянии здоровья Илии Топурии после поражения от Джастина Гейджи на турнире UFC Freedom 250.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне чемпион UFC в легком весе испанец грузинского происхождения Илия Топурия потерпел первое поражение в карьере от американца Джастина Гейджи. Турнир UFC Freedom 250 прошел на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Топурия не смог продолжить бой после четвертого раунда.

«Илия в больнице, его сильно потрепало. Я не врач, но его глаз выглядит так, как будто у него перелом глазницы. Это не факт, я предполагаю. Мой план — дать ему отдохнуть дома, восстановиться, сделать паузу. Сегодня у него был тяжелый вечер. Сейчас я просто хочу убедиться, что он поправится. Даже не думаю о его следующем бое, пусть идет домой, отдыхает и лечится», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Топурия утратил титул чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг). 29-летний боец выступает в UFC с 2020 года. Он подошел к этому поединку с результатом 17−0. Ранее Топурии также принадлежал чемпионский пояс в полулегком весе (до 66 кг). В рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P) он шел на втором месте, уступая только чемпиону в полусреднем весе (до 77 кг) россиянину Исламу Махачеву.

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