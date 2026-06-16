Царукян готов к бою с чемпионом UFC Гейджи: Это должен быть я

Гейджи отобрал титул чемпиона UFC в легком весе у испанца грузинского происхождения Илии Топурии, победив его в главном бою вечера на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме. Поединок завершился техническим нокаутом после четвертого раунда.
«Это должен быть я. Кто еще? Что они будут делать? Дадут титульник Чарльзу Оливейре или Конору Макгрегору, если тот победит Холлоуэя? Нет, это должен быть я. Я хочу побить Джастина Гейджи. Я хочу побить всех, и когда Илия будет готов, я хочу быть чемпионом и сделать с ним то же, что и Джастин. И даже хуже», — заявил Царукян в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.
На счету Царукяна 26 поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 23 победы (15 — досрочно) и потерпел три поражения. Свой последний поединок в UFC Царукян провел в ноябре 2025 года, победив удушающим приемом новозеландца Дэна Хукера. Их бой был признан лучшим поединком вечера.
Арман Царукян занимает второе место в рейтинге легкого веса UFC и 15-е место в рейтинге вне зависимости от весовой категории (P4P).