Царукян готов к бою с чемпионом UFC Гейджи: Это должен быть я

«Это должен быть я. Кто еще? Что они будут делать? Дадут титульник Чарльзу Оливейре или Конору Макгрегору, если тот победит Холлоуэя? Нет, это должен быть я. Я хочу побить Джастина Гейджи. Я хочу побить всех, и когда Илия будет готов, я хочу быть чемпионом и сделать с ним то же, что и Джастин. И даже хуже», — заявил Царукян в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.