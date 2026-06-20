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Магомедшарипов проведет первый с 2019 года поединок против Росаса

Бой состоится 5 июля в Москве.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Американский боец мексиканского происхождения Рауль Росас — младший станет соперником россиянина Забита Магомедшарипова на турнире лиги ACB JJ. Об этом сообщается на странице промоушена в социальных сетях.

Соревнования ACB JJ проходят по правилам бразильского джиу-джитсу. Поединок запланирован на 5 июля и состоится в Москве.

Магомедшарипову 35 лет. В 2022 году россиянин завершил карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Последний бой россиянин провел в ноябре 2019 года, победив американца Келвина Каттара. Всего за карьеру у Магомедшарипова 18 побед в 19 поединках в смешанных единоборствах (ММА). На счету 21-летнего Росаса 12 побед и одно поражение. С 2022 года он выступает в UFC в легчайшей весовой категории.

Рауль Росас обладатель премии «Выступление вечера» (трижды) против Джей Перина, Терренса Митчелла и Рикки Туриоса.