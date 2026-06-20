Магомедшарипов проведет первый с 2019 года поединок против Росаса

Магомедшарипову 35 лет. В 2022 году россиянин завершил карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Последний бой россиянин провел в ноябре 2019 года, победив американца Келвина Каттара. Всего за карьеру у Магомедшарипова 18 побед в 19 поединках в смешанных единоборствах (ММА). На счету 21-летнего Росаса 12 побед и одно поражение. С 2022 года он выступает в UFC в легчайшей весовой категории.