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Тактаров: Я бы с удовольствием подрался с Макгрегором

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров уверен, что ирландский боец Конор Макгрегор уже не представляет прежней опасности.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Первый российский чемпион UFC 58-летний Олег Тактаров отметил, что был бы готов подраться с 37-летним ирландцем Конором Макгрегором. Недавно Макгрегор заявил о готовности провести бой против действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева.

«Бой Конора и Махачева? Я бы и сам с удовольствием подрался с Макгрегором — с ним интереснее, чем с Исламом. Конору я шею прихвачу в любом возрасте. От Махачева огрести можно, а от Конора — скорее всего, нет», — приводит слова Тактарова «Совспорт».

11 июля на турнире UFC 329 Макгрегор проведёт поединок в полусреднем весе против американца Макса Холлоуэя. Для него это будет первый бой с 2021 года. Махачев будет защищать чемпионский пояс в полусреднем весе против ирландца Иэна Гэрри в Фиадельфии на турнире UFC 330 16 августа.

Всего на счету Макгрегора 28 боев в профессиональном ММА, в которых он одержал 22 победы (20 — досрочно) при шести поражениях. В последних четырех боях в UFC он потерпел три поражения, проиграв Хабибу Нурмагомедову и дважды Дастину Порье.