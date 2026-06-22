Тактаров: Я бы с удовольствием подрался с Макгрегором

«Бой Конора и Махачева? Я бы и сам с удовольствием подрался с Макгрегором — с ним интереснее, чем с Исламом. Конору я шею прихвачу в любом возрасте. От Махачева огрести можно, а от Конора — скорее всего, нет», — приводит слова Тактарова «Совспорт».