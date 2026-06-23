Боец UFC пообещал оживить полусредний вес победой над Махачевым

«Полусреднему весу будет лучше, когда я стану чемпионом. Махачев дерется только раз в год, так что его следующая защита могла бы быть только летом 2027 года. Полусредний вес UFC сейчас является лучшим в мире ММА. Наш дивизион сейчас на своем пике, он забит классными бойцами. И когда я стану чемпионом, то вы увидите серьезную активность в нашем весе. Это я вам обещаю», — сказал Гэрри.