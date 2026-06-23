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Боец UFC пообещал оживить полусредний вес победой над Махачевым

Ирландский боец Иэн Гэрри в интервью Ариэлю Хельвани высказался о предстоящем титульном поединке против чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Махачев и Гэрри сойдутся 16 августа в главном бою турнира UFC 330, который пройдет в Филадельфии. Для 34-летнего россиянина это будет первая защита чемпионского титула в полусреднем весе после четырех успешных защит пояса в легком дивизионе.

«Полусреднему весу будет лучше, когда я стану чемпионом. Махачев дерется только раз в год, так что его следующая защита могла бы быть только летом 2027 года. Полусредний вес UFC сейчас является лучшим в мире ММА. Наш дивизион сейчас на своем пике, он забит классными бойцами. И когда я стану чемпионом, то вы увидите серьезную активность в нашем весе. Это я вам обещаю», — сказал Гэрри.

Иэн Гэрри выступает в UFC с 2021 года и на данный момент занимает второе место в рейтинге полусреднего веса. На счету 28-летнего ирландца 18 боев в профессиональном ММА, в которых он одержал 17 побед (8 — досрочно). Единственное поражение Гэрри потерпел в декабре 2024 года в поединке против казахстанца Шавката Рахмонова на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе.

Ислам Махачев занимает первое место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Свой последний бой он провел в ноябре 2025 года на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, где единогласным решением победил австралийца Джека Делла Маддалену. Всего на счету Махачева 29 поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 28 побед (23 — досрочно).

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