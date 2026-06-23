Пимблетт считает бой Топурии и Царукяна идеальным решением

Пэдди Пимблетт прокомментировал развитие событий в титульной гонке легкого веса UFC после смены чемпиона.
По мнению британского бойца, Арман Царукян остается главным претендентом на титульный поединок, а наиболее логичным следующим шагом выглядит его встреча с действующим чемпионом Илией Топурией.
«Думаю, что Царукян остается первым претендентом, но Гейджи сам сказал, что хочет подраться с Оливейрой из-за поражения в их первом бою. Выходит, что сейчас идеальный момент, чтобы организовать бой Илии против Армана», — заявил Пимблетт.
Боец также отметил, что в легком дивизионе сейчас слишком много вариантов развития событий и многое зависит от решений других претендентов.
«Я бы хотел получить реванш против Гейджи после победы над Сен-Дени, но понимаю, что не могу требовать этого после одной победы», — добавил Пимблетт.
Напомним, Джастин Гейджи стал чемпионом UFC в легком весе после победы над Илией Топурией на турнире UFC в Белом доме 15 июня.