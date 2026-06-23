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Пимблетт считает бой Топурии и Царукяна идеальным решением

Британец высказался о ситуации вокруг титульной гонки в легком весе UFC.

Источник: РИА "Новости"

Пэдди Пимблетт прокомментировал развитие событий в титульной гонке легкого веса UFC после смены чемпиона.

По мнению британского бойца, Арман Царукян остается главным претендентом на титульный поединок, а наиболее логичным следующим шагом выглядит его встреча с действующим чемпионом Илией Топурией.

«Думаю, что Царукян остается первым претендентом, но Гейджи сам сказал, что хочет подраться с Оливейрой из-за поражения в их первом бою. Выходит, что сейчас идеальный момент, чтобы организовать бой Илии против Армана», — заявил Пимблетт.

Боец также отметил, что в легком дивизионе сейчас слишком много вариантов развития событий и многое зависит от решений других претендентов.

«Я бы хотел получить реванш против Гейджи после победы над Сен-Дени, но понимаю, что не могу требовать этого после одной победы», — добавил Пимблетт.

Напомним, Джастин Гейджи стал чемпионом UFC в легком весе после победы над Илией Топурией на турнире UFC в Белом доме 15 июня.

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