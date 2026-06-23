Александр Емельяненко попал в больницу

«Александр в больнице. Обострились проблемы со спиной. Есть грыжа», — приводит ТАСС слова человека из команды Александра Емельяненко.
Александр Емельяненко является действующим бойцом ММА. Свой последний поединок 44-летний боец провел в декабре 2024 года на турнире National Fighting League 2 в Ингушетии, где в первом раунде нокаутом победил Алексея Гончарова. В 2025 году Емельяненко перенес операцию на позвоночнике и некоторое время передвигался на инвалидной коляске. На его счету 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в ММА. Также он выступал в боксе и в боях на голых кулаках.
Александр Емельяненко — младший брат Федора Емельяненко, который завершил карьеру в смешанных единоборствах в феврале 2023 года, имея на счету 40 побед и 7 поражений.