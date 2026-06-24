«Мне нужна помощь». Дастин Порье высказался после попытки драки с полицейским

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье высказался после инцидента в аэропорту Атланты. Ранее стало известно, что 37-летний американец пытался подраться с полицейским и был задержан за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
«Я докатился до того, что мне нужна помощь. Уход из боев дается мне непросто, и алкоголь — не выход. Он разрушил жизнь моего отца, не позволю ему разрушить мою. Моя семья заслуживает меня на все 100%. Стараюсь сделать все возможное, чтобы привести голову в порядок и сделать правильный выбор», — написал Порье в соцсетях.
Порье уже находится на свободе. В штате Джорджия за появление в общественном месте в состоянии опьянения в случае признания вины может грозить до года тюремного заключения и/или штраф.
На счету Порье в смешанных единоборствах 30 побед, 10 поражений и один несостоявшийся бой. 24 победы американец одержал досрочно.