«Мне нужна помощь». Дастин Порье высказался после попытки драки с полицейским

«Я докатился до того, что мне нужна помощь. Уход из боев дается мне непросто, и алкоголь — не выход. Он разрушил жизнь моего отца, не позволю ему разрушить мою. Моя семья заслуживает меня на все 100%. Стараюсь сделать все возможное, чтобы привести голову в порядок и сделать правильный выбор», — написал Порье в соцсетях.