Шара Буллет схватил Перейру за шею на битве взглядов: видео

Шара Буллет, выступающий в среднем весе, встретится с Перейрой на субботнем турнире UFC Fight Night 280 в Баку.
Во время битвы взглядов россиянин приблизился вплотную к сопернику, схватил рукой за затылок, а бразилец оттолкнул его. Представители организаторов мгновенно отреагировали и разняли бойцов, разведя их по разным сторонам.
Россиянин за карьеру в MMA одержал 16 побед и потерпел одно поражение, на счету бразильца 32 победы и 14 поражений.
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