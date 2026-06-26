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Шара Буллет схватил Перейру за шею на битве взглядов: видео

Российский боец Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и бразилец Мишель Перейра устроили стычку во время битвы взглядов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Шара Буллет, выступающий в среднем весе, встретится с Перейрой на субботнем турнире UFC Fight Night 280 в Баку.

Во время битвы взглядов россиянин приблизился вплотную к сопернику, схватил рукой за затылок, а бразилец оттолкнул его. Представители организаторов мгновенно отреагировали и разняли бойцов, разведя их по разным сторонам.

Россиянин за карьеру в MMA одержал 16 побед и потерпел одно поражение, на счету бразильца 32 победы и 14 поражений.

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