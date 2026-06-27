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Боец UFC Алискеров назвал прототипы Месси и Роналду из мира ММА

Российский боец UFC Икрам Алискеров провел параллели между известными футболистами и представителями смешанных единоборств. Как сообщает «Матч ТВ», спортсмен сравнил аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду с бойцами ММА.

Источник: Getty Images

«В мире единоборств Ислам [Махачев] — это Месси. И судя по возрасту, Гейджи сейчас против Топурии показал, что он Роналду. (Смеется.) В таком возрасте выйти, такую победу одержать… Надо отдать ему должное. Он меня очень впечатлил в прошлом бою. Думал, у него нет шансов. Но он молодец», — заявил Алискеров.

16 августа россиянин Ислам Махачев проведет титульный бой UFC в полусреднем весе против ирландца Иана Гарри. Поединок состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

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