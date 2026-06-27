Боец UFC Алискеров назвал прототипы Месси и Роналду из мира ММА

«В мире единоборств Ислам [Махачев] — это Месси. И судя по возрасту, Гейджи сейчас против Топурии показал, что он Роналду. (Смеется.) В таком возрасте выйти, такую победу одержать… Надо отдать ему должное. Он меня очень впечатлил в прошлом бою. Думал, у него нет шансов. Но он молодец», — заявил Алискеров.