Боец UFC Алискеров назвал прототипы Месси и Роналду из мира ММА

«В мире единоборств Ислам [Махачев] — это Месси. И судя по возрасту, Гейджи сейчас против Топурии показал, что он Роналду. (Смеется.) В таком возрасте выйти, такую победу одержать… Надо отдать ему должное. Он меня очень впечатлил в прошлом бою. Думал, у него нет шансов. Но он молодец», — заявил Алискеров.
16 августа россиянин Ислам Махачев проведет титульный бой UFC в полусреднем весе против ирландца Иана Гарри. Поединок состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).
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Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.Читать дальше