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Хабиб: После этого боя Умар станет претендентом на пояс

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов уверен, что победа над китайцем Суном Ядуном выведет его двоюродного брата Умара Нурмагомедова на титульный бой.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: UFC

Поединок Умара Нурмагомедова и Сун Ядуна возглавит турнир UFC Fight Night, который пройдет 29 августа в Шанхае.

«Этот поединок очень важен для Умара. Думаю, после боя ни у кого не будет сомнений, что он следующий претендент на пояс», — написал Хабиб Нурмагомедов в своем телеграм-канале.

В настоящее время чемпионским поясом UFC в легчайшем весе владеет россиянин Петр Ян.

Изначально Умар Нурмагомедов должен был провести бой против Дэвида Мартинеса на турнире UFC в Абу-Даби 25 июля, однако соперник снялся с поединка, после чего россиянин получил новый бой.

30-летний Нурмагомедов выступает в UFC с 2021 года. За это время он одержал восемь побед и потерпел одно поражение.

Его будущий соперник, 28-летний Сун Ядун, дебютировал в промоушене в 2017 году. На счету китайского бойца 12 побед, четыре поражения и одна ничья в UFC.

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