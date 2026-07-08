Хабиб: После этого боя Умар станет претендентом на пояс

Поединок Умара Нурмагомедова и Сун Ядуна возглавит турнир UFC Fight Night, который пройдет 29 августа в Шанхае.
«Этот поединок очень важен для Умара. Думаю, после боя ни у кого не будет сомнений, что он следующий претендент на пояс», — написал Хабиб Нурмагомедов в своем телеграм-канале.
В настоящее время чемпионским поясом UFC в легчайшем весе владеет россиянин Петр Ян.
Изначально Умар Нурмагомедов должен был провести бой против Дэвида Мартинеса на турнире UFC в Абу-Даби 25 июля, однако соперник снялся с поединка, после чего россиянин получил новый бой.
30-летний Нурмагомедов выступает в UFC с 2021 года. За это время он одержал восемь побед и потерпел одно поражение.
Его будущий соперник, 28-летний Сун Ядун, дебютировал в промоушене в 2017 году. На счету китайского бойца 12 побед, четыре поражения и одна ничья в UFC.