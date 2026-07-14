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Хабиб Нурмагомедов: Для меня футбол стоит выше единоборств

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей любви к футболу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Хабиб Нурмагомедов признался, что футбол для него стоит выше, чем единоборства.

«Как такового выбора заниматься футболом или борьбой не было, потому что не было инфраструктуры для занятий футболом. Но как и с детства, так и на данный момент, для меня футбол стоит выше единоборств. Но я родился и вырос в семье единоборцев. Отец тренер, дядя чемпион мира по дзюдо. Всё своё детство я проводил на матах. Но каждую свободную минуту я вырывался на улицу и играл в футбол», — сказал Нурмагомедов в подкасте SmolTalk.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев и одержал 29 побед. Он провел свой последний бой в UFC в октябре 2020 года. Тогда он одолел Джастина Гейджи. Боец выступал в UFC с 2012 года и становился чемпионом организации в легком весе. В 2022 году Хабиб был введен в Зал славы UFC.