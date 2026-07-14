Хабиб Нурмагомедов: Для меня футбол стоит выше единоборств

«Как такового выбора заниматься футболом или борьбой не было, потому что не было инфраструктуры для занятий футболом. Но как и с детства, так и на данный момент, для меня футбол стоит выше единоборств. Но я родился и вырос в семье единоборцев. Отец тренер, дядя чемпион мира по дзюдо. Всё своё детство я проводил на матах. Но каждую свободную минуту я вырывался на улицу и играл в футбол», — сказал Нурмагомедов в подкасте SmolTalk.