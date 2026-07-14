Хабиб Нурмагомедов назвал лучших тренеров и футболистов мира

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал лучших футбольных тренеров современности, выделил величайших специалистов в истории, а также составил список любимых футболистов и вспомнил самые яркие матчи.
"На данный момент — это Луис Энрике. Он на первом месте. Микель Артета сильно нравится. Харизматичный, интересный, [много] энергии. На третьем месте — Венсан Компани.
Если за все время, то Гвардиола с любым поборется за первое место. Ни у кого нет столько титулов. Анчелотти тоже никуда не уберешь", — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Smol Talk.
Также Хабиб назвал пятерку своих любимых футболистов в истории.
«Бразилец Роналдо, Зидан, Криштиану Роналду. Далее на четвертом месте Златан Ибрагимович, и пятый — Руд ван Нистелрой», — отметил Нурмагомедов.
Кроме того, бывший чемпион UFC рассказал, какие футбольные матчи считает лучшими в истории. Первое место в его списке занял ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2002/03 между «Манчестер Юнайтед» и «Реалом» (4:3), в котором бразилец Роналдо оформил хет-трик. По сумме двух встреч мадридский клуб победил со счетом 6:5 и вышел в полуфинал.
«Это для меня номер один. Я сколько раз его смотрел. Особую любовь мне придают матчи, которые я смотрел в прямом эфире с отцом. Они придают мне особую энергетику», — сказал Хабиб.
В список лучших матчей также вошла встреча группового этапа чемпионата мира-1998 между сборными Бразилии и Норвегии, завершившаяся победой норвежцев со счетом 2:1.
«Я так болел за Бразилию, и тут бах. Думаю, что за Норвегия», — вспомнил Нурмагомедов.
Еще одной игрой, которую Хабиб включил в свой список, стал финал чемпионата Европы 1996 года, в котором Германия обыграла Чехию со счетом 2:1.