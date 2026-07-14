Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб Нурмагомедов назвал лучших тренеров и футболистов мира

Экс-чемпион UFC вспомнил и лучшие матчи в истории футбола.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал лучших футбольных тренеров современности, выделил величайших специалистов в истории, а также составил список любимых футболистов и вспомнил самые яркие матчи.

"На данный момент — это Луис Энрике. Он на первом месте. Микель Артета сильно нравится. Харизматичный, интересный, [много] энергии. На третьем месте — Венсан Компани.

Если за все время, то Гвардиола с любым поборется за первое место. Ни у кого нет столько титулов. Анчелотти тоже никуда не уберешь", — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Smol Talk.

Также Хабиб назвал пятерку своих любимых футболистов в истории.

«Бразилец Роналдо, Зидан, Криштиану Роналду. Далее на четвертом месте Златан Ибрагимович, и пятый — Руд ван Нистелрой», — отметил Нурмагомедов.

Кроме того, бывший чемпион UFC рассказал, какие футбольные матчи считает лучшими в истории. Первое место в его списке занял ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2002/03 между «Манчестер Юнайтед» и «Реалом» (4:3), в котором бразилец Роналдо оформил хет-трик. По сумме двух встреч мадридский клуб победил со счетом 6:5 и вышел в полуфинал.

«Это для меня номер один. Я сколько раз его смотрел. Особую любовь мне придают матчи, которые я смотрел в прямом эфире с отцом. Они придают мне особую энергетику», — сказал Хабиб.

В список лучших матчей также вошла встреча группового этапа чемпионата мира-1998 между сборными Бразилии и Норвегии, завершившаяся победой норвежцев со счетом 2:1.

«Я так болел за Бразилию, и тут бах. Думаю, что за Норвегия», — вспомнил Нурмагомедов.

Еще одной игрой, которую Хабиб включил в свой список, стал финал чемпионата Европы 1996 года, в котором Германия обыграла Чехию со счетом 2:1.

Узнать больше по теме
Биография Златана Ибрагимовича: карьера и личная жизнь футболиста
Златан Ибрагимович — особенный в перечне выдаюшихся звезд футбола. Его уровень всегда был очевидно высоким, но очевидно не легендарным. С годами швед поменял все. И сегодня это один из лучших нападающих за всю историю. Биография Златана Ибрагимовича наполнена кучей клубов. И везде он стремился быть номером один.
Читать дальше