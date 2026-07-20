Фанат Месси вступил в спор с Махачевым после финала ЧМ-2026

В воскресенье, 19 июля, сборная Аргентины уступила Испании со счетом 0:1 в финале мирового первенства и не смогла защитить чемпионский титул. Испанцы стали чемпионами мира впервые за 16 лет, ранее сборная завоевала титул чемпионов Европы. Третье место на ЧМ-2026 завоевала Англия.