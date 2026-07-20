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Фанат Месси вступил в спор с Махачевым после финала ЧМ-2026

Аргентина проиграла Испании в финале ЧМ-2026 со счетом 0:1.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Фанат капитана сборной Аргентины Лионеля Месси ответил чемпиону UFC Исламу Махачеву после финала чемпионата мира-2026.

В воскресенье, 19 июля, сборная Аргентины уступила Испании со счетом 0:1 в финале мирового первенства и не смогла защитить чемпионский титул. Испанцы стали чемпионами мира впервые за 16 лет, ранее сборная завоевала титул чемпионов Европы. Третье место на ЧМ-2026 завоевала Англия.

После матча между Махачевым и болельщиком Месси состоялся следующий диалог:

Махачев: «У тебя только второе место! Ты счастлив?».

Фанат Месси: «Да, я счастлив. Потому что Роналду вообще здесь нет. Зато здесь есть Месси».

Следующий бой Махачев проведет 16 августа. На турнире UFC 330 в Филадельфии россиянин встретится с ирландцем Ианом Гарри в поединке за титул чемпиона в полусреднем весе.

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