Гэрри назвал себя великим бойцом перед встречей с Махачевым

— Я с нетерпением жду момента, когда выйду в октагон против Махачева и одержу победу. Чтобы стать лучшим, нужно побеждать лучших. А мой следующий соперник считается первым номером вне зависимости от весовых категорий. После этого боя не останется никаких вопросов. Я просто хочу, чтобы все знали: Иан Гэрри — великий боец.



Махачев — выдающийся борец и мастер грэпплинга. Если позволить ему занять доминирующую позицию и использовать навыки борьбы, он буквально лишает тебя возможности что‑либо сделать. Он словно утяжеленное одеяло, просто придавливает тебя, и ты не можешь пошевелиться. Такое зрелище не доставляет никому удовольствия. Мне это не нравится, ему это тоже не должно нравиться, и уж точно это не нравится зрителям. Но именно так Ислам выиграл титульный бой. На мой взгляд, это худший из возможных сценариев, — приводит слова Гэрри MMA Junkie со ссылкой на High Performance.