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Гэрри назвал себя великим бойцом перед встречей с Махачевым

Ирландский боец Иэн Гэрри высказался о предстоящем поединке с чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

15 августа на турнире UFC 330 Махачев проведет первую защиту титула в новом дивизионе — его соперником станет Гэрри.

— Я с нетерпением жду момента, когда выйду в октагон против Махачева и одержу победу. Чтобы стать лучшим, нужно побеждать лучших. А мой следующий соперник считается первым номером вне зависимости от весовых категорий. После этого боя не останется никаких вопросов. Я просто хочу, чтобы все знали: Иан Гэрри — великий боец.

Махачев — выдающийся борец и мастер грэпплинга. Если позволить ему занять доминирующую позицию и использовать навыки борьбы, он буквально лишает тебя возможности что‑либо сделать. Он словно утяжеленное одеяло, просто придавливает тебя, и ты не можешь пошевелиться. Такое зрелище не доставляет никому удовольствия. Мне это не нравится, ему это тоже не должно нравиться, и уж точно это не нравится зрителям. Но именно так Ислам выиграл титульный бой. На мой взгляд, это худший из возможных сценариев, — приводит слова Гэрри MMA Junkie со ссылкой на High Performance.

Ислам Махачев сейчас имеет серию из 16 побед в UFC. На счету 34-летнего россиянина 28 побед и одно поражение в профессиональной карьере. В своем последнем поединке на UFC 322 в Нью-Йорке Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей и завоевал пояс в полусреднем весе.

На счету 28-летнего Гэрри 17 побед при одном поражении в ММА.


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