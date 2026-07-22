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Федор Емельяненко подал в суд на писательницу из-за книги о себе

Почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко обратился в суд с иском против писательницы Анастасии Ивановой и издательства «АСТ». Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«В суд поступил иск Емельяненко Ф. В. к Ивановой А. А. и издательству “АСТ” о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам. Дата заседания по делу пока не назначена», — сообщили в Останкинском суде Москвы.

Иванова под псевдонимом Аля Рогожина написала книгу «Легенда ММА — Федор Емельяненко», посвященную карьере и жизни бойца. Ранее она написала книги «Легенда бокса — Дмитрий Бивол», «Легенда тенниса — Мария Шарапова», «Легенда хоккея — Александр Овечкин», которые вошли в серию «Звезды отечественного спорта для детей».

Емельяненко считается одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. На его счету 47 поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 40 побед (31 — досрочно) и потерпел семь поражений.

В феврале 2023 года Емельяненко завершил карьеру, проиграв техническим нокаутом в чемпионском бою американцу Райану Бейдеру на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе.

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