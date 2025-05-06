Спорт для детей: как выбрать спортивную секцию по возрасту и интересам

В этом возрасте подростки уже считают себя взрослыми и вправе самостоятельно выбирать себе секцию. Многие выбирают яркие виды, в которых можно себя показать в лучшем свете перед сверстниками. Часто это экстремальные виды: скейтборд, ролики, bmx. Конечно, никуда не деваются классические футбол, баскетбол, хоккей и лыжи. И ваш ребенок все также может менять деятельность как перчатки. В этом возрасте тренеры уже всерьез отбирают ребят для участия в профессиональных соревнованиях. Если вашему ребенку поступило предложение начать углубленные тренировки — вам вместе с ним необходимо взвесить все «за» и «против», ведь от этого решения будет зависеть его будущее.