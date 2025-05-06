Спорт для детей: как выбрать спортивную секцию по возрасту и интересам

Чем полезен спорт для ребенка и что ему дает
Занятия спортом полезны для детей: нельзя недооценивать влияние регулярных нагрузок на организм. Тренировки укрепляют здоровье человека и дают всестороннее развитие. Практически любая дисциплина помогает формировать мышечный корсет, укрепляет иммунитет, добавляет ребенку «скиллов» в координации, выносливости, вырабатывает спортивный характер победителя. Ко всему прочему — это новые знакомства, которые явно помогут подростку в успешной социализации. Этот навык является одним из важнейших во взрослой жизни.
С какого возраста ребенку можно заниматься спортом
Тут все зависит от того, какой вид спорта для ваших детей вы приметили. К примеру, если вы хотите вырастить не просто крепкого мальчика или девочку, а чемпиона, то ответ простой: чем раньше, тем лучше. Если спорт — это просто интересная занятость, то какого-то ограничения по возрасту нет. Так, в футбол для общего развития ребенка можно отправить в 10 лет и даже в 14. А для глобальных целей — уже не позднее 6.
Как выбрать вид спорта для ребенка
Чтобы ваш ребенок остался доволен занятиями, вам придется учитывать его характер, особенности развития и интересы. Иначе очень быстро тренировки будут заброшены.
Учитываем возраст
Нормативы минимального возраста для детей по различным видам спорта отражены в Федеральных стандартах спортивной подготовки Министерства спорта. Тут большое значение играет минимально допустимый возраст для обучения той или иной дисциплине.
Оцениваем физические данные и состояние здоровья
Этот пункт — один из важнейших. Важно понимать, есть ли у вашего ребенка какие-либо противопоказания к занятиям спортом. К примеру, проблемы с сердцем могут помешать заниматься беговыми видами спорта, а болезни суставов — силовыми. Дисциплина, которую вы выберете, должна помогать ребенку укреплять здоровье, а не делать его хуже.
Понять, какие ограничения или возможности есть у ребенка, может помочь медицинское обследование или же комплексное тестирование. Такое тестирование определит показатели физического состояния (рост, вес, параметры телосложения), функциональное состояние (выносливость, скорость
Оцениваем темперамент и характер
От того, каким характером обладает ребенок, тоже многое зависит. Общительный малыш будет рад командным видам спорта, а вот замкнутый скорее отдаст предпочтение индивидуальным дисциплинам.
⦁ Дети-сангвиники — это лидерский тип личности. Несмотря на то, что такие дети, в целом, универсальны, их энергия хорошо помогает в достижении успехов в командных видах спорта. Именно там зачастую нужно вести за собой коллектив. Поэтому тут хорошо подходят футбол, волейбол, баскетбол, хоккей
⦁ Дети-холерики по определению энергичны. Тут подойдет любой активный спорт. Шахматы, дартс или снукер — не для них. Но вот боевые искусства, легкая атлетика, командные виды спорта вполне подойдут. Можно даже задуматься об экстремальных видах, если желание ребенка и его здоровье это позволяют.
⦁ Дети-флегматики в этом случае будут противопоставлены первым двум типам личности. Они намного более спокойны и уравновешенны, усидчивы, как правило, обладают аналитическим складом ума. Выносливость и настойчивость — главные черты флегматика, которые помогут ему в спорте. Тут хорошо подходят гольф, бильярд, шахматы, все виды стрельбы, включая биатлон, велосипедный спорт и тяжелая атлетика.
⦁ Дети-меланхолики — это, как правило, тихие и замкнутые ребята, которые иногда даже с трудом объясняют свои желания. Им не так интересны активные виды спорта с огромной порцией адреналина. Зато хорошо подойдут условные парусный спорт, конный спорт, танцы.
Не забывайте, что дети часто сочетают в себе черты нескольких типов личности, поэтому выбирать спорт нужно строго в индивидуальном порядке.
Учитывайте интересы ребенка
Может быть и такое, что ваши выводы по темпераменту, возрасту и здоровью говорят вам одно, а ребенку интересно совсем другое. В этом случае нужно максимально прислушаться к тому, что может рассказать вам сам ребенок о своих интересах. Ведь если он будет заниматься скучной для него дисциплиной — успеха, даже минимального, точно не добьется.
Подходящие виды спорта для детей по возрасту
Начинать заниматься спортом можно в любое время, даже если вам далеко за 50. Но в случае с детьми все же важно не упустить момент, когда нужно отдать ваше чадо в секцию. Так можно избежать проблем со здоровьем из-за высокой нагрузки и дать ребенку время на то, чтобы он мог выйти на профессиональный уровень.
От 2 лет
Да, иногда в спорт можно отдавать с пеленок. Малыши в этом возрасте нуждаются в двигательной активности. И им нужна структурированная физическая нагрузка, чтобы энергия стремительно растущего организма была направлена в нужное русло. Но речь идет не о полноценных занятиях, а о легкой нагрузке по 30 минут 2 раза в неделю. Малыш сможет бегать, прыгать, веселиться и в то же время изучать новые навыки.
Для развития детей в этом возрасте подходят такие виды спорта, как плавание, танцы, йога и гимнастика. Но помните, что оставлять ребенка на попечение тренера нельзя. Мама и папа должны быть рядом, чтобы малыш не волновался. И именно вам придется выполнять совместные упражнения с ребенком, ведь повторять он будет за вами, а не за специалистом.
3 — 4 года
3 — 4 года — уже более осознанный возраст малыша. В этот период ребенок может понимать установки тренера и выполнять их. Поэтому в профессиональный спорт обычно отдают именно в этом возрасте. Спорт, который подходит для детей, которые еще ходят в детский сад, на самом деле серьезнее, чем вы могли думать. Наборы таких малышей осуществляют в лыжах, настольном теннисе, единоборствах и фигурном катании.
Из плюсов тренировок в 4 года можно выделить тот факт, что дети, начиная с 2 лет активно растут. А занятия помогают формировать мышечную массу и опорно-двигательный аппарат.
5 — 6 лет
Не думайте, что после 4 лет у ребенка упущено время в спорте. В 5 лет ваш ребенок достаточно подрос, уже многое понимает и готов к занятиям в секции. В этом возрасте уже выработано критическое мышление, что помогает правильно воспринимать тренера. Набор в таком возрасте осуществляют футбольные секции, можно отправить малыша в другие командные виды. Хорошо подойдут бадминтон или теннис. Можно даже поиграть в аристократов: для детей 5-летнего возраста хорошо подходит конный спорт.
Но нагрузка все еще должна быть умеренной. Если ребенок не может справиться с требованиями тренера, возможно, стоит сменить род занятий. Или попросить специалиста об индивидуальной нагрузке.
7 — 10 лет
Период начальной школы — этап серьезной перестройки в организме ребенка и ритме жизни. Здесь дети часто сталкиваются с переутомлением из-за учебы и сильной эмоциональной нагрузки на организм. Чтобы ребенок мог разгружать себя — можно отправить его в какую-нибудь секцию.
Возраст детей с 7 до 10 лет позволяет выбрать практически любой вид спорта, все зависит от желания. Мальчики часто выбирают футбол, баскетбол, хоккей или боевые искусства. Девочкам же традиционно ближе волейбол, гимнастика. Хотя в последнее время наметилась и тенденция к футболу.
В этом возрасте не стоит ждать от ребенка больших взлетов. Мальчик или девочка — не важно, интересы будут быстро меняться. Сегодня — теннис, а завтра — легкая атлетика. Через неделю дартс. Но чем бы дитя не тешилось…
11 — 13 лет
В этом возрасте подростки уже считают себя взрослыми и вправе самостоятельно выбирать себе секцию. Многие выбирают яркие виды, в которых можно себя показать в лучшем свете перед сверстниками. Часто это экстремальные виды: скейтборд, ролики, bmx. Конечно, никуда не деваются классические футбол, баскетбол, хоккей и лыжи. И ваш ребенок все также может менять деятельность как перчатки. В этом возрасте тренеры уже всерьез отбирают ребят для участия в профессиональных соревнованиях. Если вашему ребенку поступило предложение начать углубленные тренировки — вам вместе с ним необходимо взвесить все «за» и «против», ведь от этого решения будет зависеть его будущее.
14 лет и старше
Это уже поздний возраст для занятий спортом. Плохого в этом ничего нет. Если позволяет время и здоровье — вашим детям доступны все спортивные секции: от шахмат до горнолыжного спорта.
Список видов спорта для детей в зависимости от сезона
В спорте всегда присутствует сезонность. Зимой намного сложнее играть в футбол, а летом — кататься на лыжах. Все это можно обойти лыжероллерами или же спортзалом с воротами, но давайте разберем, чем вашему ребенку проще заниматься зимой, а чем летом в классических вариантах разделения дисциплин.
Зимние виды спорта для детей
- Лыжи
- Биатлон
- Фигурное катание
- Хоккей
- Конькобежный спорт
- Керлинг
- Горнолыжный спорт
- Сноуборд
- Санный спорт
Летние виды спорта для детей
- Спортивная гимнастика
- Художественная гимнастика
- Игровые командные виды (футбол, баскетбол, волейбол, гандбол)
- Легкая атлетика (бег, прыжки, метание молота, спортивная ходьба)
- Конный спорт
- Парусный спорт
- Теннис (в том числе настольный)
- Флаг-футбол
- Плавание
- Танцы
- Единоборства
- Велоспорт
- Экстремальные виды (скейтборд, ролики, самокат
и т. д.)
- Шахматы
Как мотивировать ребенка на занятия спортом и поддерживать в дальнейшем
Что же делать, если ребенку не нравится ходить на тренировки? Расскажем дальше.
1. Найдите хорошего тренера
Иногда тренер решает многое. Грамотный специалист сможет создать позитивную атмосферу на занятиях, правильно направлять огромную энергию детей в нужное русло. Кроме того, педагог сможет работать с переменчивым настроением сангвиников и холериков.
2. Мотивируйте ребенка
Совет для тех, чей ребенок начинает терять интерес к занятиям. Можно использовать соревновательный дух подростка и пообещать какие-то бонусы за достижения. Правда, тут главное не переборщить.
3. Ставьте перед ребенком конкретные цели
Иногда ребенок может не понимать, зачем ему та или иная занятость. Постановка целей — отличная мотивация, которая отличается от системы вознаграждений большей осознанностью вашего сына или дочки.
4. Слушайте ребенка
Совет для всех, а главное для тех, кто воспитывает чистых флегматиков. Важно внимательно отнестись к переживаниям ребенка и помочь ему найти альтернативные решения проблем, которые у него могут возникать в спорте. Не торопите его с решением проблем и не пытайтесь резко переключить внимание.
5. Не ругайте и не запугивайте
Опять же, совет для всех. Но ключевую роль он играет для меланхоликов, которые болезненно воспринимают критику. Мотивировать ребенка нужно осторожно, чтобы у него не возникло желание бросить спорт.
6. Не отдавайте в спорт резко
Этот совет подойдет для тех, кто отдает ребенка в спорт в раннем возрасте. Привыкнуть к изменениям в жизни малышу может быть сложно. Поэтому сначала можно походить на занятия с ним, так сказать, разведать обстановку. А уже после — ребенок будет готов и не захочет покинуть место, к которому привык.
Сколько раз в неделю ребенку можно заниматься спортом
Это зависит от возраста и типа тренировок. Классические занятия в большинстве секций проходят 2−3 раза в неделю. Если вам нужен профессиональный спортсмен, то можете отправить его на дополнительные тренировки. Такая практика есть в хоккее и фигурном катании, правда стоит она дополнительных денег. Если здоровье ребенка позволяет и в этом есть необходимость, заниматься можно и 4−5 раз в неделю. Правда, в этом случае важно не перегрузить юный организм. Помните, что физическая культура и спорт для детей — это в первую очередь способ укрепить здоровье.