Подробная инструкция о том, как записать ребенка в спортивную секцию в 2025 году

Возможность удаленно записать ребенка на секцию предоставляет портал «Госуслуги». Воспользоваться услугой могут законные представители несовершеннолетнего. Портал предлагает различный перечень кружков и секций, куда принимают детей в возрасте от 2 до 18 лет. Кроме того, если подростку уже исполнилось 14 лет, он сам может подать заявку. Фильтры поисковой системы работают таким образом, что выбрать занятие можно даже для ребенка, имеющего инвалидность и другие проблемы со здоровьем. Запись на кружок через «Госуслуги» действует более чем в 80 субъектах РФ.
Список доступных кружков
Секции можно делить на несколько категорий. По способу оплаты кружки могут быть бесплатными, сертифицированными (когда часть стоимости покрывают сертификаты дополнительного образования) или же полностью платными. Что касается непосредственно видов спорта, список очень разнообразный: это игровые виды, индивидуальные, боевые искусства в широком ассортименте. Не важно, любит ваш ребенок зимний или летний спорт — все это будет в списке на выбор кружка.
Запись «онлайн»: все не так уж и сложно
А теперь запомните алгоритм необходимых действий для записи вашего ребенка в какую-либо спортивную секцию.
- Необходимо либо создать профиль на портале «Госуслуги», либо войти в уже имеющийся.
- После этого нужно зайти в раздел «Образование/Дети» и выбрать пункт «Запись в организации спортивной подготовки».
- Далее вам открывается диалоговое окно, где вам предлагают начать запись (для этого нужно кликнуть соответствующую кнопку).
- После этого появится кнопка «Перейти к заявлению» — нажимайте и ее.
- В появившемся окне нужно выбрать ваш населенный пункт.
- А далее — интересующий вас вид спорта. Здесь программа сразу же подскажет вам, с какого возраста можно записаться в ту или иную секцию.
- Выбрав дисциплину, вы перейдете в следующий раздел, где будут доступны адреса существующих организаций, которые ведут обучение. Из перечня вы можете выбрать наиболее удобную для вас (по местоположению, инфраструктуре и так далее).
- При условии, что набор в группы открыт, можно будет осуществить запись или же позвонить по телефону для уточнения информации. Если же набор закрыт, то расстраиваться тоже не стоит — можно подписаться на уведомления, которые придут, когда набор снова откроется. Сами уведомления можно отследить в соответствующей вкладке.
Помните, что заявка будет зарегистрирована за сутки, а ответ можно ждать неделю. В редких случаях — 45 рабочих дней (при наличии каких-либо вступительных испытаний или просмотров).
Что вам понадобится для подачи заявления
Чтобы заявление можно было отправить в нужную вам организацию, потребуется внести данные некоторых документов. Чаще всего — данные свидетельства о рождении и СНИЛС. Кроме того, нужно оставить адрес вашей электронной почты, номер телефона, актуальные паспортные данные.
Уже в самой организации после принятия заявления у вас могут попросить другие документы: ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении ребенка, согласие на обработку персональных данных, документ, подтверждающий, что вы являетесь законным представителем ребенка, а также справку об отсутствии противопоказаний для занятий спортом.
Внимательно следите за тем, чтобы все данные были записаны без ошибок. Если эти ошибки появились — заявление могут не принять. Также его могут не принять, если в кружке закончились свободные места, ребенок проживает за территорией нужного муниципалитета, или же если заявку подает человек, не имеющий на это права (не являющийся законным представителем).
Сертификат дополнительного образования: полезнее, чем кажется
Во время записи в секцию портал «Госуслуги» присваивает каждому ребенку в возрасте от 5 до 17 лет специальный сертификат с индивидуальным номером. Этот документ позволяет полностью или частично оплачивать одну из программ дополнительного образования. Средства при этом поступают прямо организатору, а не родителям или другим законным представителям. Он очень полезен именно для платных секций. Если суммы сертификата не хватает, тогда уже родители должны внести оставшуюся часть денег. Сумма сертификата зависит от региона. Так, в Вологодской области он выражен не в денежном эквиваленте, а в часах недельной нагрузки. Вообще, сумма варьируется от 2 тысяч и может превышать 15 тысяч рублей.
По старинке тоже можно
Чаще всего тренировки проходят в школах, детских садах, дворцах творчества, спортивных школах или же спортзалах автономных бюджетных или частных организаций. Не пугайтесь глобальной цифровизации. Вы можете найти информацию о нужных секциях в интернете и позвонить в организацию напрямую. Вас обязательно проконсультируют насчет имеющихся групп, расписании тренировок, их стоимости. Поэтому если вариант с онлайн-заявлением вас тревожит — просто прозвоните спортивные секции вашего города.