Подробная инструкция о том, как записать ребенка в спортивную секцию в 2025 году

Во время записи в секцию портал «Госуслуги» присваивает каждому ребенку в возрасте от 5 до 17 лет специальный сертификат с индивидуальным номером. Этот документ позволяет полностью или частично оплачивать одну из программ дополнительного образования. Средства при этом поступают прямо организатору, а не родителям или другим законным представителям. Он очень полезен именно для платных секций. Если суммы сертификата не хватает, тогда уже родители должны внести оставшуюся часть денег. Сумма сертификата зависит от региона. Так, в Вологодской области он выражен не в денежном эквиваленте, а в часах недельной нагрузки. Вообще, сумма варьируется от 2 тысяч и может превышать 15 тысяч рублей.