Куда отправить ребенка: список опасных и спокойных видов спорта

Нельзя сказать, что вид спорта в России достаточно распространен. Но в последнее время скалодромов становится все больше. А уж дети во все времена любили куда-нибудь залезть: деревья, крыши домов и так далее. Скалолазание предлагает покорение вершин на трудность, скорость, а также боулдеринг, где преодолеваются небольшие валуны в акробатическом стиле. Все это — серьезная опасность для рук, ног, шеи, спины и суставов, если человек имеет слабую подготовку. Даже тем, что натренировал дисциплины не одну тысячу раз, придется быть крайне осторожными.