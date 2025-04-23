Куда отправить ребенка: список опасных и спокойных видов спорта

Подготовка, подготовка и еще раз подготовка…
Сначала поговорим о том, что покажется на первый взгляд абсолютно опасным для ребенка. Но именно такие виды спорта, как правило и привлекают внимание детей и взрослых. Преодоление себя, стремление вывести свои силы на максимум, драйв и экстрим — все здесь.
Горнолыжный спорт
Слаломы, скоростные спуски, фристайлы — и все это иногда под очень сильным углом вниз. Такие тренировки требуют координации и реакции, которые не всегда можно натренировать. Самая маленькая помарка на высокой скорости может обернуться серьезной травмой, а то и трагедией. Переломы в случае таких занятий вряд ли обойдут стороной спортсмена. Хорошо, если их будет 1 или 2, без серьезных последствий. Зато смотрятся горнолыжные баталии невероятно привлекательно.
Единоборства
Конечно же, тоже огромный список занятий, которые могут понравится вашему ребенку. Неважно, бокс это, кикбоксинг, самбо, борьба или же капоэйра. Мальчик или девочка получат от таких занятий огромную пользу, навыки, которые даже смогут спасти жизнь. Вместе с этим в комплекте идут синяки, ссадины, ушибы, растяжения, переломы, проблемы с позвоночником, суставами и травмы вроде сотрясения мозга, которые могут иметь серьезные последствия.
Хоккей
Не просто так поется: «Трус не играет в хоккей». В этом виде спорта силовые приемы являются легальным способом причинить боль сопернику, пусть изначальная цель — это отбор шайбы. Плюс никто не застрахован от неудачного падения на лед, и от шайбы, которая часто летит спортсмену прямо в лицо. Именно поэтому у хоккеистов такая сильная защита. Но даже она не всегда спасает участников матчей.
Скалолазание
Нельзя сказать, что вид спорта в России достаточно распространен. Но в последнее время скалодромов становится все больше. А уж дети во все времена любили куда-нибудь залезть: деревья, крыши домов и так далее. Скалолазание предлагает покорение вершин на трудность, скорость, а также боулдеринг, где преодолеваются небольшие валуны в акробатическом стиле. Все это — серьезная опасность для рук, ног, шеи, спины и суставов, если человек имеет слабую подготовку. Даже тем, что натренировал дисциплины не одну тысячу раз, придется быть крайне осторожными.
Прыжки в воду
Не путайте с плаванием, о котором поговорим чуть позже. Прыжки производятся с разной высоты: 1 метр, 3, 5, 7,5 и 10. Даже с самой базовой планки можно неудачно приземлиться в воду. Чем выше — тем опаснее. Травмировать можно все, что угодно, поэтому начинающий спортсменов в первую очередь учат правильно входить в воду. Но даже опытный мастер не застрахован от травмы.
Спортивная гимнастика
Эта дисциплина имеет схожие с прыжками в воду проблемы. Гимнасты выполняют трюки на высоте, прыгают на бревне или коне, держат равновесие на брусьях, исполняют невероятные трюки на перекладине, а также показывают вольные упражнения. Все это при падении может серьезно повредить здоровье.
Киберспорт
Казалось бы, этот вид спорта должен оказаться в противоположном топе в нашем материале. Никто никого не бьет, упасть можно максимум со стула. Но все не так однозначно. Долгое сидение за компьютером может серьезно испортить осанку ребенка. Кроме того, сильно садится зрение. В век, когда большая часть жизни человека итак проходит за гаджетами, киберспорт — не самый полезный для ребенка вариант занятий. Хотя и очень доступный.
Американский футбол
Здесь ситуация схожа с хоккеем. Очень контактный и силовой вид спорта. Не зря дети чаще играют в его облегченную версию — флаг-футбол. В этом случае ребятам не приходится вступать в борьбу, они избегают тычков, силовых приемов. Вместо них нужно сорвать с соперника флаг. В остальном правила совпадают с взрослой версией игры — нужно доставить мяч в зачетную зону и делать это чаще соперника.
Когда польза перевешивает возможный вред
Сразу оговоримся, ни один вид спорта не исключит возможный вред для организма. Получить травму можно везде. Иногда для этого достаточно просто неправильно размяться перед игрой или выступлением. А иногда в дело вмешивается соперник. Но есть дисциплины, в которых травмы редко выходят на первый план.
Футбол, баскетбол, волейбол
Все это контактные командные виды спорта, в которых нередко происходят стыки с соперниками. Иногда спортсмен неудачно приземляется на ноги, зарабатывает синяки и растяжения. Но все это — часть игры, в которой все же голы и заработанные очки случаются гораздо чаще, чем травмы. Вместе с этим ребенок, попавший в спортивную команду, учится координации, тренирует выносливость, скорость мышления. И что не менее важно, социализируется, находит друзей и точно заполняет пустое время в своем расписании чем-то полезным.
Пляжные виды спорта
В те же футбол и волейбол можно играть в пляжных вариациях. Они еще меньше завязаны на травмах. Стыки и борьба никуда не денутся. Но вот сама площадка намного сильнее щадит организм человека. Песок смягчает удары при падении, а также снижает риск вывихов при неудачных приземлениях.
Плавание
Еще одна дисциплина, которая благоприятно влияет на растущий организм ребенка. Начинающий спортсмен сможет прокачать мышцы спины, плечи, ноги. Плавание улучшает координацию, укрепляет сердечно-сосудистую систему. Кроме того, развивается гибкость. Некоторые исследования также показывают, что плавание способно улучшить психоэмоциональное состояние: сон становится крепче, а человек — стрессоустойчивее.
Бег
Отдельно вынесем в наш список популярную дисциплину из легкой атлетики. Конечно, не все проявления королевы спорта считаются безопасными — прыжки с шестом, к примеру, вполне себе небезопасны. Но бег — базовая функция человека. И к нему подготовиться не так и сложно. Да, чтобы избежать растяжений и разрывов связок, нужно будет правильно тренироваться. Но, опять же, это не то же самое, что удары по телу, голове и попытки уронить человека. Польза же очевидна: силы, выносливость, общее укрепление организма.
Скандинавская ходьба
Очень популярный у старшего поколения вид спорта. Скорее даже лечебной физкультуры. Эта техника ходьбы с палками также, как и бег, способна укрепить организм, в частности, сердечно-сосудистую систему. Сложно представить, как в этом виде можно получить травму. Поэтому если вы сумеете заинтересовать ребенка скандинавской ходьбой, о травмах можно будет забыть навсегда.
Шахматы
Сидя за шахматной доской, можно получить сильнейшую эмоциональную нагрузку — некоторые партии выжимают из гроссмейстеров все. В остальном — это безопасный досуг, который развивает умственные и аналитические способности ребенка.
Не забывайте о главных правилах спорта.
- Независимо от сложности каждого отдельного вида спорта, нельзя забывать о базовых правилах занятий.
- Разминка поможет снизить риск получения травмы.
- Тренироваться нужно в специально отведенных для этого местах. Футбол — на хорошем стадионе, бег — на ровной беговой дорожке
и т. д.
- Выбирайте правильную одежду для занятий. Спортивный костюм не должен вас сковывать или мешать вам в тренировках.
- Не пренебрегайте защитой: тейпы, щитки, фиксирующие повязки — все это нужно как минимум в контактных видах спорта. Где-то как в горнолыжном спорте обязательно нужен шлем.
- Занятий без тренера — путь к хроническим травмам. Специалист поможет вам избежать ошибок новичка и неправильных подходов к обучению, которые могут вам навредить.