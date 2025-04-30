Лучшие летние виды спорта для детей

Так, сангвиникам подходят активные виды спорта, потому что такие дети любят быть лидерами, а также хорошо мотивированы на похвалу и достижения. Соответственно, силовые виды спорта — выбор для такого ребенка. Холерики также готовы побеждать. Они хорошо работают в команде. Поэтому выбор для них: футбол, баскетбол и другие цикличные виды спорта. Флегматики отлично справляются с монотонными повторяющимися заданиями. Поэтому для них хорошо подойдут сложно-координационные дисциплины. Для меланхоликов лучше выбрать те виды, в которых нет строгих требований к интенсивным и тяжелым тренировкам. Все потому, что тренеры в таких дисциплинах, как правило, строгие, что плохо повлияет на психоэмоциональное состояние ребенка. Отличный выбор — интеллектуальные занятия.