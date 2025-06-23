7 упражнений на развитие координации: как обрести контроль над телом

Исходное положение — стоя, руки вдоль туловища. Для начала отработайте порядок движения рук на пять счетов: на пояс, к плечам, на макушку, вверх над головой, а затем вниз в обратном порядке. После того как вы хорошо освоите базовые движения обеими руками, продолжайте двигаться одной рукой по прежней схеме, а второй — легко похлопывайте по себя бедру. Повторите упражнение на каждую руку несколько раз.