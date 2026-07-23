Джон Джонс поддержал Чимаева после первого поражения в карьере

«Я большой поклонник Хамзата. Было тяжело видеть его поражение, и результат меня действительно удивил. На его месте я бы поработал над своими слабостями. Возможно, изменил бы подготовку к развитию выносливости и проводил больше времени на спине, чтобы чувствовать себя комфортно в этой позиции и иметь возможность проводить приемы», — цитирует Джонса Red Corner MMA.