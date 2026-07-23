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Джон Джонс поддержал Чимаева после первого поражения в карьере

Джонс посоветовал Чимаеву не зацикливаться на поражении.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс высказался о первом поражении Хамзата Чимаева в карьере. На турнире UFC 329 чеченский боец уступил Шону Стрикленду раздельным решением судей и лишился чемпионского пояса в среднем весе.

Джонс признался, что результат поединка стал для него неожиданностью, а поражение Чимаева его расстроило. По мнению американца, Хамзату стоит сосредоточиться на работе над своими недостатками — прежде всего улучшить выносливость и действия в партере.

«Я большой поклонник Хамзата. Было тяжело видеть его поражение, и результат меня действительно удивил. На его месте я бы поработал над своими слабостями. Возможно, изменил бы подготовку к развитию выносливости и проводил больше времени на спине, чтобы чувствовать себя комфортно в этой позиции и иметь возможность проводить приемы», — цитирует Джонса Red Corner MMA.

Американец считает, что Чимаев по-прежнему остается одним из самых универсальных бойцов UFC благодаря сильной ударной технике и элитной борьбе, особенно в клинче. При этом Джонс уверен, что развитие навыков джиу-джитсу и правильная реакция на первое поражение помогут ему стать ещё сильнее.

«Поражения случаются. Иногда именно после них появляется лучшая версия бойца», — отметил Джонс.

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