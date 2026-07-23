Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-чемпионка UFC призналась, что из-за травмы работает курьером

Бывшая чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде в подкасте MMA Direto de Vegas рассказала, что работает курьером во время восстановления после травмы плеча.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

34-летняя бразильянка провела свой последний бой в августе 2025 года, уступив единогласным решением судей мексиканке Лупите Годинес.

«У меня есть небольшие накопления, но когда возникает необходимость, я работаю курьером. Доставляю еду и разные заказы. Просто принимаю заявки через приложение и развожу их. Делаю все, что нужно. Я не боюсь тяжёлой работы и могу заниматься практически чем угодно.

Недавно я занялась новым проектом у подруги дома — укладывала искусственный газон. Ее задний двор был полностью засыпан камнями. Я приехала, убрала все камни. Решила попробовать — если у меня получится, это станет еще одним способом заработать дополнительные деньги, когда это понадобится», — сказала Андраде.

Джессика Андраде выступает в UFC с 2013 года. Она является рекордсменкой по числу проведенных боев в истории промоушена. На ее счету 30 поединков, в которых она одержала 17 побед.

В мае 2019 года Андраде стала чемпионкой UFC в минимальном весе, победив нокаутом американку Роуз Намаюнас. В следующем поединке против китаянки Чжан Вэйли бразильянка утратила титул, после чего провела еще два чемпионских боя, которые закончились поражениями.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше