Экс-чемпионка UFC призналась, что из-за травмы работает курьером

«У меня есть небольшие накопления, но когда возникает необходимость, я работаю курьером. Доставляю еду и разные заказы. Просто принимаю заявки через приложение и развожу их. Делаю все, что нужно. Я не боюсь тяжёлой работы и могу заниматься практически чем угодно.



Недавно я занялась новым проектом у подруги дома — укладывала искусственный газон. Ее задний двор был полностью засыпан камнями. Я приехала, убрала все камни. Решила попробовать — если у меня получится, это станет еще одним способом заработать дополнительные деньги, когда это понадобится», — сказала Андраде.