Экс-чемпионка UFC призналась, что из-за травмы работает курьером

34-летняя бразильянка провела свой последний бой в августе 2025 года, уступив единогласным решением судей мексиканке Лупите Годинес.
«У меня есть небольшие накопления, но когда возникает необходимость, я работаю курьером. Доставляю еду и разные заказы. Просто принимаю заявки через приложение и развожу их. Делаю все, что нужно. Я не боюсь тяжёлой работы и могу заниматься практически чем угодно.
Недавно я занялась новым проектом у подруги дома — укладывала искусственный газон. Ее задний двор был полностью засыпан камнями. Я приехала, убрала все камни. Решила попробовать — если у меня получится, это станет еще одним способом заработать дополнительные деньги, когда это понадобится», — сказала Андраде.
Джессика Андраде выступает в UFC с 2013 года. Она является рекордсменкой по числу проведенных боев в истории промоушена. На ее счету 30 поединков, в которых она одержала 17 побед.
В мае 2019 года Андраде стала чемпионкой UFC в минимальном весе, победив нокаутом американку Роуз Намаюнас. В следующем поединке против китаянки Чжан Вэйли бразильянка утратила титул, после чего провела еще два чемпионских боя, которые закончились поражениями.