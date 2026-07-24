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Чемпион UFC Петр Ян снова оказался в больнице

Российский боец, чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян вновь опубликовал видео из больничной палаты.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В июне Ян перенес запланированную операцию — это второе хирургическое вмешательство для чемпиона UFC в 2026 году.

«Добрый день всем! День в карете, два — пешком. На обследовании в больнице. Все проходит отлично, скоро приступаем к работе», — заявил россиянин на видео в социальных сетях.

В декабре 2025 года на турнире UFC 323 в Лас‑Вегасе Ян единогласным решением одержал победу над Мерабом Двалишвили и вернул себе чемпионский пояс в легчайшем весе. В мае стало известно, что 33-летний россиянин начал подготовку к следующему поединку. Ожидается, что это будет бой-реванш с Двалишвили.

Всего на счету Яна 25 проведенных поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 20 побед (8 — досрочно) и потерпел пять поражений.

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