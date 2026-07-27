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Дана Уайт раскрыл сроки восстановления Макгрегора после травмы

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции Zuffa Boxing сообщил, что бывший чемпион промоушена Конор Макгрегор выбыл из-за травмы минимум на год.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Макгрегор выбыл на год», — сказал Уайт.

Макгрегор потерпел поражение от Макса Холлоуэя техническим нокаутом в первом раунде в главном бою на турнире UFC 329, который прошел 12 июля в Лас-Вегасе. Поединок был остановлен на 69-й секунде из-за травмы колена, которую ирландец получил в самом начале боя. Позже Макгрегор сообщил, что ему диагностировали травму передней крестообразной связки и мениска, из-за чего ему придется перенести операцию.

Бой против Холлоуэя был для Макгрегора первым в UFC за последние пять лет. Всего на счету 38-летнего ирландца 29 боев в профессиональном ММА, в которых он одержал 22 победы (20 — досрочно) при семи поражениях. В последних пяти поединках в UFC он потерпел четыре поражения.

Ранее Макгрегор заявил, что по условиям контракта с UFC ему предстоит провести еще два поединка. Он планирует вернуться в октагон в апреле 2027 года.