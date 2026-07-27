Дана Уайт раскрыл сроки восстановления Макгрегора после травмы

Бой против Холлоуэя был для Макгрегора первым в UFC за последние пять лет. Всего на счету 38-летнего ирландца 29 боев в профессиональном ММА, в которых он одержал 22 победы (20 — досрочно) при семи поражениях. В последних пяти поединках в UFC он потерпел четыре поражения.