Дана Уайт раскрыл сроки восстановления Макгрегора после травмы

«Макгрегор выбыл на год», — сказал Уайт.
Макгрегор потерпел поражение от Макса Холлоуэя техническим нокаутом в первом раунде в главном бою на турнире UFC 329, который прошел 12 июля в Лас-Вегасе. Поединок был остановлен на 69-й секунде из-за травмы колена, которую ирландец получил в самом начале боя. Позже Макгрегор сообщил, что ему диагностировали травму передней крестообразной связки и мениска, из-за чего ему придется перенести операцию.
Бой против Холлоуэя был для Макгрегора первым в UFC за последние пять лет. Всего на счету 38-летнего ирландца 29 боев в профессиональном ММА, в которых он одержал 22 победы (20 — досрочно) при семи поражениях. В последних пяти поединках в UFC он потерпел четыре поражения.
Ранее Макгрегор заявил, что по условиям контракта с UFC ему предстоит провести еще два поединка. Он планирует вернуться в октагон в апреле 2027 года.