Работал таксистом, терял зрение и все равно покорил UFC: история Шары Буллета

В детстве Шара не был пай-мальчиком. В одном из интервью он признавался, что вместе с другом закидывал яйцами девушек в мини-юбках, считая такой внешний вид вызывающим для местных традиций. Позже он признался, что теперь не стал бы делать замечание девушке в похожей одежде. Также он занимался кикбоксингом и боксом, тренировался в школе № 8, а потом в боксерской секции в городе Кашира. В 2010 году стал победителем международного турнира имени С. Н. Навозного. В 2011 году поступил в академию РАНХиГС, где записался в секцию тайского бокса.