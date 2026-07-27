Работал таксистом, терял зрение и все равно покорил UFC: история Шары Буллета

Шарабутдин Магомедов — один из самых неординарных бойцов современного ММА. Его путь к вершине не был легким. Он дрался на улицах, терял и возвращал зрение, начинал карьеру заново после 30 лет, но сумел стать одной из самых ярких звезд промоушена. В этой статье все о том, как Шарабутдин Магомедов прошел путь от уличных драк в Махачкале до титульного претендента UFC.
Детство в Махачкале
Шарабутдин Магомедов родился 16 мая 1994 года в Махачкале. По национальности он аварец. Его мама была преподавателем экологии в вузе, дедушка — директором школы. Несмотря на интеллигентное окружение, Шара с детства отличался непростым характером. Он увлекался футболом, играл вратарем за сборную Буйнакска, но был изгнан из команды за драку с игроками принципиальных соперников — команды из Кизилюрта. Вместо того чтобы сесть в автобус с командой, Шара пошел разбираться один на один, за что тренер выгнал его из состава.
В детстве Шара не был пай-мальчиком. В одном из интервью он признавался, что вместе с другом закидывал яйцами девушек в мини-юбках, считая такой внешний вид вызывающим для местных традиций. Позже он признался, что теперь не стал бы делать замечание девушке в похожей одежде. Также он занимался кикбоксингом и боксом, тренировался в школе № 8, а потом в боксерской секции в городе Кашира. В 2010 году стал победителем международного турнира имени С. Н. Навозного. В 2011 году поступил в академию РАНХиГС, где записался в секцию тайского бокса.
Начало профессиональной карьеры
Профессиональная карьера Шары Буллета началась в декабре 2017 года. Он дебютировал в полусреднем весе на турнире в Китае, победив соперника техническим нокаутом. Затем провел еще три боя в Китае в 2018 году — и все три завершил досрочно. В июле 2021 года он впервые выступил в средней весовой категории на турнире AMC Fight Nights 103 в Сочи.
Путь в UFC был долгим. Спортсмен признавался, что жил без денег, работал таксистом и даже полтора года учился на бухгалтера. За его плечами — восемь операций на глазу. В 2023 году Шарабутдин получил долгожданный контракт с UFC. Его дебют состоялся 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Соперником стал бразилец Бруно Силва. Бой продлился все пять раундов, и судьи единогласно отдали победу россиянину. Глава UFC Дэйна Уайт похвалил Буллета, но отметил, что ему нужно работать над защитой от тейкдаунов.
Жизнь вне октагона
Куда бы ни ехал Шара Буллет, с ним везде что-то приключается. В Таиланде он спас человека, размахивая стулом, в США «нажился на барыгах», а в Дагестане участвовал в уличных разборках и драках.
Сейчас Шара Буллет живет и тренируется в Таиланде, где продолжает оттачивать свое мастерство. Его яркий образ — необычная внешность и прозвище «Дагестанский Пират» — делает его одной из самых узнаваемых фигур в UFC. Он выходит под песни Тупака, цитирует Льва Яшина и умеет весело вызывать на бои.
Поражение от Пейджа
1 февраля 2025 года Шара Буллет встретился с элитным кикбоксером Майклом Пейджем на турнире UFC в Саудовской Аравии. Этот бой стал первым поражением в его профессиональной карьере. Он довел свой рекорд до 5−1 в UFC. Единственное поражение от Пейджа остается единственным в карьере Магомедова при 20 победах.
После поражения Шара не сломался. Он вернулся в октагон и уже 26 июля 2025 года одержал победу над Марком-Андре Баррио на турнире UFC в Абу-Даби. Его рекорд в ММА вырос до 16−1.
Главный бой с Мишелем Перейрой
В июне 2026 года Шарабутдин Магомедов провел главный бой в своей карьере. На турнире UFC Fight Night 280 в Баку он встретился с бразильцем Мишелем Перейрой. Перед боем Шара заявлял, что ожидает от соперника попыток перевести бой в партер. Его тренер Гор Азизян высмеивал бразильца, называя его человеком, который делает глупости для привлечения внимания.
Шара Буллет одержал уверенную победу. Эта победа стала для 32-летнего Магомедова уже 17-й в профессиональной карьере при одном поражении. После боя его рекорд в UFC составил 6−1. Бой в Баку укрепил позиции Шары в рейтинге средневесов и открыл ему путь к боям с соперниками из топ-5. Сам Шара Буллет заявляет, что готов драться с любым и не боится ни одного соперника.
Шарабутдин Магомедов прошел путь от уличных драк в Махачкале до главных октагонов мира. Его яркий стиль, харизма и умение побеждать сделали его одной из самых обсуждаемых фигур в UFC. Главный бой с Мишелем Перейрой в Баку подтвердил, что Шара Буллет готов к самым серьезным вызовам. И, судя по его настрою, это далеко не последний громкий бой в его карьере.