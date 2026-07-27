Махачев: Готов ли стать величайшим? Буду драться и бить рекорды

— Хавьер сказал, что через пару победных боев ты станешь величайшим бойцом всех времен. Что ответишь?
— Ух! Я просто буду продолжать карьеру. Я люблю этот спорт, я люблю, как мы путешествуем вместе с братьями, проводим время. Я наслаждаюсь. Даже сейчас я перешел в полусредний вес, больше нет весогонок, я наслаждаюсь лагерем, наслаждаюсь каждым моментом. Я буду драться, побеждать и бить все рекорды, — заявил Махачев в интервью MMA Fighting.
15 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии Махачев проведет первую защиту титула в полусреднем весе — его соперником станет ирландец Иэн Гэрри.
Ислам Махачев сейчас имеет серию из 16 побед в UFC. На счету 34-летнего россиянина 28 побед и одно поражение в профессиональной карьере. В своем последнем поединке на UFC 322 в Нью-Йорке Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей и завоевал пояс в полусреднем весе. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед при одном поражении в ММА.