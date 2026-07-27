Махачев: Готов ли стать величайшим? Буду драться и бить рекорды

— Ух! Я просто буду продолжать карьеру. Я люблю этот спорт, я люблю, как мы путешествуем вместе с братьями, проводим время. Я наслаждаюсь. Даже сейчас я перешел в полусредний вес, больше нет весогонок, я наслаждаюсь лагерем, наслаждаюсь каждым моментом. Я буду драться, побеждать и бить все рекорды, — заявил Махачев в интервью MMA Fighting.