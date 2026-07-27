Кадыров раскритиковал UFC за отношение к молодым бойцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в UFC политика интересов влияет на карьеру бойцов, из-за чего, по его мнению, страдают перспективные спортсмены. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Поводом для заявления стало выступление Абубакара Вагаева на турнире UFC в Абу-Даби. В поединке полусреднего веса россиянин победил соотечественника Сайгида Изахмаева единогласным решением судей. При этом Кадыров отметил, что Вагаеву пришлось выступать не в своей «рабочей» весовой категории.
«Абубакару предложили участвовать либо в категории 77 кг (для чего ему надо было скинуть целых 20 кг!), либо не участвовать вовсе и ждать другого поединка через несколько месяцев. С виду может показаться, что это простой спортивный текучий процесс, но все далеко не так. За дилеммой, перед которой оказался Абубакар, стояли некие личности, которые только на словах “наши”, а за спиной выдавливают перспективного спортсмена», — написал Кадыров.
По словам главы Чечни, подобные ситуации возникают не только в UFC, но и в других зарубежных спортивных организациях.
«К сожалению. Могут отменить красную карточку, могут “протащить” своих спортсменов и даже целые команды. Мы это прекрасно видим».
Для 33-летнего Вагаева этот поединок стал дебютным в UFC. Ранее он был чемпионом промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в полусреднем весе. На счету российского бойца 25 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.