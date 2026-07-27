Кадыров раскритиковал UFC за отношение к молодым бойцам

«Абубакару предложили участвовать либо в категории 77 кг (для чего ему надо было скинуть целых 20 кг!), либо не участвовать вовсе и ждать другого поединка через несколько месяцев. С виду может показаться, что это простой спортивный текучий процесс, но все далеко не так. За дилеммой, перед которой оказался Абубакар, стояли некие личности, которые только на словах “наши”, а за спиной выдавливают перспективного спортсмена», — написал Кадыров.