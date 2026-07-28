Царукян и Оливейра подписали контракт на реванш в сентябре

По информации источника, Царукян и Оливейра сойдутся в главном поединке на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, который пройдет 19 сентября. Официальное объявление о бое ожидается во время одной из ближайших трансляций UFC.
На счету 29-летнего Царукяна 26 поединков в ММА, в которых он одержал 23 победы (15 — досрочно) и потерпел три поражения. Свой последний поединок в UFC он провел в ноябре 2025 года, победив удушающим приемом новозеландца Дэна Хукера. Этот бой был признан «выступлением вечера».
36-летний Оливейра провел 49 поединков, в которых одержал 37 побед (32 — досрочно) и потерпел 11 поражений. В марте этого года бразилец единогласным решением победил американца Макса Холлоуэя и завоевал титул чемпиона «BMF» в легком весе.
В рейтинге легкого дивизиона UFC Царукян идет на втором месте, Оливейра — на третьем. В рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории (P4P) Царукян занимает 14-е место, Оливейра — 15-е.
В апреле 2024 года на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе Царукян победил Оливейру раздельным решением судей.