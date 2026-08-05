Макгрегор сообщил об успешной операции на колене

В конце июня Макгрегор проиграл американцу Максу Холлоуэю на турнире UFC 329, получив тяжелую травму на второй минуте первого раунда. На бой с Холлоуэем Макгрегор вышел впервые за 5 лет отсутствия в профессональном спорте. Все это время он восстанавливал ногу от сложного перелома, полученного еще в 2021 году. Первый бой Макгрегора и Холлоуэя прошел в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26. Тогда Конор победил единогласным решением судей.