Царукян узнал нового соперника на UFC 331 после отказа Оливейры

Турнир пройдет 19 сентября в Лос-Анджелесе. Изначально Царукян должен был провести бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой, однако тот снялся с турнира по личным причинам.
На счету 29-летнего Царукяна 26 поединков в ММА, в которых он одержал 23 победы (15 — досрочно) и потерпел три поражения. Свой последний поединок в UFC он провел в ноябре 2025 года, победив удушающим приемом новозеландца Дэна Хукера. Этот бой был признан «выступлением вечера».
30-летний Руффи провел 16 поединков, в которых одержал 14 побед (13 — досрочно) и потерпел два поражения. В июне этого года бразилец в первом раунде нокаутировал американца Майкла Чендлера на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме.
В рейтинге легкого дивизиона UFC Царукян идет на втором месте, Руффи — на десятом. В рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории (P4P) Царукян занимает 14-е место.
Главным событием турнира UFC 331 станет реванш чемпионского поединка в наилегчайшем весе между американцем Джошуа Ваном и бразильцем Алешандре Пантожей. Первый поединок в декабре 2025 года закончился победой Вана техническим нокаутом на 26-й секунде после того как Пантожа сломал руку.