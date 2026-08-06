«Иду за нокаутом». Руффи — о предстоящем поединке с Царукяном

Руффи заменил соотечественника Чарльза Оливейру, который снялся с боя по личным причинам.
«Победа сразу выведет нас на титульный бой. Я совсем не чувствую давления. Иду в октагон за нокаутом и не хочу уходить без такого результата», — написал Руффи в соцсетях.
На счету 29-летнего Царукяна 26 поединков в ММА, в которых он одержал 23 победы (15 — досрочно) и потерпел три поражения. Свой последний поединок в UFC он провел в ноябре 2025 года, победив удушающим приемом новозеландца Дэна Хукера. Этот бой был признан «выступлением вечера».
30-летний Руффи провел 16 поединков, в которых одержал 14 побед (13 — досрочно) и потерпел два поражения. В июне этого года бразилец в первом раунде нокаутировал американца Майкла Чендлера на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме.
В рейтинге легкого дивизиона UFC Царукян идет на втором месте, Руффи — на десятом. В рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории (P4P) Царукян занимает 14-е место.