«Иду за нокаутом». Руффи — о предстоящем поединке с Царукяном

На счету 29-летнего Царукяна 26 поединков в ММА, в которых он одержал 23 победы (15 — досрочно) и потерпел три поражения. Свой последний поединок в UFC он провел в ноябре 2025 года, победив удушающим приемом новозеландца Дэна Хукера. Этот бой был признан «выступлением вечера».