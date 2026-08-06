Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Иду за нокаутом». Руффи — о предстоящем поединке с Царукяном

Бразильский боец Маурисиу Руффи отреагировал на анонс боя против Армана Царукяна, который пройдет 19 сентября на UFC 331 в Лос-Анджелесе.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Руффи заменил соотечественника Чарльза Оливейру, который снялся с боя по личным причинам.

«Победа сразу выведет нас на титульный бой. Я совсем не чувствую давления. Иду в октагон за нокаутом и не хочу уходить без такого результата», — написал Руффи в соцсетях.

На счету 29-летнего Царукяна 26 поединков в ММА, в которых он одержал 23 победы (15 — досрочно) и потерпел три поражения. Свой последний поединок в UFC он провел в ноябре 2025 года, победив удушающим приемом новозеландца Дэна Хукера. Этот бой был признан «выступлением вечера».

30-летний Руффи провел 16 поединков, в которых одержал 14 побед (13 — досрочно) и потерпел два поражения. В июне этого года бразилец в первом раунде нокаутировал американца Майкла Чендлера на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме.

В рейтинге легкого дивизиона UFC Царукян идет на втором месте, Руффи — на десятом. В рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории (P4P) Царукян занимает 14-е место.