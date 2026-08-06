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Хабиб с иронией ответил на призыв Джейка Пола вернуться в ММА

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на предложение американского блогера Джейка Пола возобновить карьеру бойца.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Ранее во время личной встречи Пол предложил Хабибу стать бойцом объединенного промоушена PFL и MVP.

«Мое лицо, когда меня начинают уговаривать насчет возвращения», — иронично подписал видео Нурмагомедов в соцсетях.

30 июля промоушены MVP и PFL объединились в одну лигу. Новую компанию возглавят соучредители и члены совета директоров Джейк Пол и Накиса Бидариан, а глава PFL Джон Мартин займет должность генерального директора и место в совете директоров.

За профессиональную карьеру в ММА Нурмагомедов провел 29 боев и одержал 29 побед. Последний поединок в UFC россиянин провел в октябре 2020 года, когда победил Джастина Гейджи и защитил титул чемпиона организации в легком весе.

Хабиб Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, а в 2022-м был включен в Зал славы промоушена.