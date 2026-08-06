Хабиб с иронией ответил на призыв Джейка Пола вернуться в ММА

Ранее во время личной встречи Пол предложил Хабибу стать бойцом объединенного промоушена PFL и MVP.
«Мое лицо, когда меня начинают уговаривать насчет возвращения», — иронично подписал видео Нурмагомедов в соцсетях.
30 июля промоушены MVP и PFL объединились в одну лигу. Новую компанию возглавят соучредители и члены совета директоров Джейк Пол и Накиса Бидариан, а глава PFL Джон Мартин займет должность генерального директора и место в совете директоров.
За профессиональную карьеру в ММА Нурмагомедов провел 29 боев и одержал 29 побед. Последний поединок в UFC россиянин провел в октябре 2020 года, когда победил Джастина Гейджи и защитил титул чемпиона организации в легком весе.
Хабиб Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, а в 2022-м был включен в Зал славы промоушена.