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7 января, источник: Sportmail.ru

У испанского мотогонщика остановилось сердце на этапе «Дакара»

Карлеса Фалькона удалось реанимировать после падения на втором этапе проходящего в Саудовской Аравии ралли-марафона.

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Источник: Соцсети

Мотогонщик команды «TwinTrail Racing» Карлес Фалькон попал в серьезную аварию во время второго этапа ралли-марафона «Дакар».

Мотоцикл испанца упал на 448 километре трассы между Аль-Хинакией и Аль-Дувадми в Саудовской Аварии. Фалькон получил немедленную помощь от экипажа, прибывшего на медицинском вертолете, после чего его доставили по воздуху в больницу в Аль-Дувадми для дальнейшего лечения. После оказания первой помощи на трассе Фалькона доставили в больницу, он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Врачей беспокоит возможная травма головы после удара о землю. Скорее всего, гонщика позже перевезут в Эр-Рияд.

«Он упал в конце этапа. Мы приехали через 16 минут после аварии вместе с врачом. Гонщик был в критическом состоянии, потому что у него не было пульса, но его удалось реанимировать. У нас пока нет полного диагноза, но он более стабилен. Мы его реанимировали, и это самое главное», — приводит Marca слова директора «Дакара» Давид Кастера.

Среди мотоциклистов лучшим на втором этапе стал чилиец Хосе Игнасио Корнехо на Honda. В общем зачете лидером остался представитель Ботсваны Росс Бранч.

Ралли-рейд «Дакар» проводится с 1979 года. До 2009 года гоночный марафон финишировал или начинался в столице Сенегала — Дакаре. С 2009 по 2019 год ралли проходило в Южной Америке, а с 2020 года маршрут проложен по территории Саудовской Аравии.

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