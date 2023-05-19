Глава ОКР обратился к спортсменам, которые хотят сменить гражданство

«Надо напомнить, что без одобрения исполкома Олимпийского комитета России большинство спортсменов, которых удастся таким образом перетянуть в другую страну, не смогут выступить на Олимпийских играх в течение ближайших нескольких лет. Важно, что мы в данном вопросе не выступаем с позиции тотального отрицания. Но исходим из того, что в отношении спортсменов любой юрисдикции должны применяться единые, недискриминационные критерии. В международном спорте все должны быть с равными правами и обязанностями», — написал Поздняков в своем телеграм-канале.