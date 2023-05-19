Глава ОКР обратился к спортсменам, которые хотят сменить гражданство
Поздняков: без одобрения ОКР сменившие гражданство спортсмены не смогут выступить на Олимпийских играх.
Поздняков: без одобрения ОКР сменившие гражданство спортсмены не смогут выступить на Олимпийских играх.
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков обратился к российским спортсменам, которые хотят сменить гражданство.
«Надо напомнить, что без одобрения исполкома Олимпийского комитета России большинство спортсменов, которых удастся таким образом перетянуть в другую страну, не смогут выступить на Олимпийских играх в течение ближайших нескольких лет. Важно, что мы в данном вопросе не выступаем с позиции тотального отрицания. Но исходим из того, что в отношении спортсменов любой юрисдикции должны применяться единые, недискриминационные критерии. В международном спорте все должны быть с равными правами и обязанностями», — написал Поздняков в своем телеграм-канале.
То, как были сформулированы недавние рекомендации МОК, фактически означает принуждение наших спортсменов к отречению от Отечества, от своих товарищей по национальной команде, от сопричастности ко всему, что связано с Родиной. Не стану даже пытаться спрогнозировать, какого масштаба ущерб это может нанести в ближайшей перспективе всему олимпийскому движению. В данном контексте на исполкоме ОКР 25 мая мы сформируем рекомендации нашим членским организациям, в первую очередь общероссийским спортивным федерациям, относительно участия в мероприятиях международных спортивных организаций", — добавил Поздняков.