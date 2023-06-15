Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Италия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Гибралтар
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Мальта
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Северная Македония
Украина
Все события
Фоторепортажи
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
21Повелитель Большого шлема
17:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Скончался олимпийский чемпион по современному пятиборью

В Подмосковье скончался олимпийский чемпион по современному пятиборью Владимир Шмелев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Скончался олимпийский чемпион 1972 года по современному пятиборью Владимир Шмелев, сообщает РИА Новости.

Шмелев скончался в Подмосковье вечером 14 июня. Смерть наступила скоропостижно. Олимпийскому чемпиону было 76 лет.

Владимир Шмелев победил на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене в составе сборной СССР в командном зачете, также он является двукратным чемпионом мира в команде.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эммануэля Макрона раскритиковали за слова о Мбаппе
Руководитель команды Ф-1 «Хаас» назвал лучшего пилота в плане...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь