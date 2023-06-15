Скончался олимпийский чемпион по современному пятиборью
В Подмосковье скончался олимпийский чемпион по современному пятиборью Владимир Шмелев.
В Подмосковье скончался олимпийский чемпион по современному пятиборью Владимир Шмелев.
Скончался олимпийский чемпион 1972 года по современному пятиборью Владимир Шмелев, сообщает РИА Новости.
Шмелев скончался в Подмосковье вечером 14 июня. Смерть наступила скоропостижно. Олимпийскому чемпиону было 76 лет.
Владимир Шмелев победил на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене в составе сборной СССР в командном зачете, также он является двукратным чемпионом мира в команде.