ПАСЕ призвала МОК не допускать россиян на Олимпийские игры-2024

Резолюцию поддержал 71 делегат, четыре выступили против, пять воздержались. ПАСЕ призывает запретить россиянам и белорусам допуск до Олимпиады даже в нейтральном статусе.

«Ассамблея настоятельно призывает представителей МОК, а также национальные и международные спортивные федерации выразить несогласие с предложением МОК разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать даже в качестве нейтральных атлетов в предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже», — сказано в тексте резолюции.