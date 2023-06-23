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12:01 (мск), источник: Sportmail.ru

ПАСЕ призвала МОК не допускать россиян на Олимпийские игры-2024

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая призывает Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: AP 2022

Резолюцию поддержал 71 делегат, четыре выступили против, пять воздержались. ПАСЕ призывает запретить россиянам и белорусам допуск до Олимпиады даже в нейтральном статусе.

«Ассамблея настоятельно призывает представителей МОК, а также национальные и международные спортивные федерации выразить несогласие с предложением МОК разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать даже в качестве нейтральных атлетов в предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже», — сказано в тексте резолюции.

В конце марта Исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом. Для этого будет создана специальная комиссия, которая проведет оценки спортсменов на соответствие критериям нейтрального статуса.

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