Олег Матыцин: российский спорт — не посылка, чтобы его куда-то возвращать

«Ничего деструктивного мы не предлагаем. Мы нацелены на то, чтобы прежде всего защитить интересы наших спортсменов и тренеров, создать конкурентную среду за счет внутреннего календаря, за счет организации открытого формата турниров для того, чтобы привлечь иностранных партнеров. А это уже часть внешней политики.



Мы не хотим разрушать международный календарь и с уважением относимся к деятельности международных федераций. И я по-прежнему рекомендую нашим федерациям, спортивному руководству сохранять диалог, максимально искать возможность для участия в международных соревнованиях. Но при этом не давая никаких поводов усомниться в нашей самодостаточности.



Именно поэтому категорически против термина “вернуть Россию на международную арену”. Мы не посылка, чтобы нас куда-то отправлять или возвращать, мы сами принимаем решение, где нам участвовать, где нет, и в каком статусе», — сказал Матыцин в интервью ТАСС.