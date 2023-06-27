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13:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Олег Матыцин: российский спорт — не посылка, чтобы его куда-то возвращать

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос о том, как будут сочетаться новые турниры, которые планирует организовать Россия, с существующими международными соревнованиями.

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Источник: РИА "Новости"

«Ничего деструктивного мы не предлагаем. Мы нацелены на то, чтобы прежде всего защитить интересы наших спортсменов и тренеров, создать конкурентную среду за счет внутреннего календаря, за счет организации открытого формата турниров для того, чтобы привлечь иностранных партнеров. А это уже часть внешней политики.

Мы не хотим разрушать международный календарь и с уважением относимся к деятельности международных федераций. И я по-прежнему рекомендую нашим федерациям, спортивному руководству сохранять диалог, максимально искать возможность для участия в международных соревнованиях. Но при этом не давая никаких поводов усомниться в нашей самодостаточности.

Именно поэтому категорически против термина “вернуть Россию на международную арену”. Мы не посылка, чтобы нас куда-то отправлять или возвращать, мы сами принимаем решение, где нам участвовать, где нет, и в каком статусе», — сказал Матыцин в интервью ТАСС.

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